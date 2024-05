Sempre estamos em tempo de começar a nos movimentar. Estando grávida essa questão física pode parecer cada vez mais difícil, mas se alongar e fortalecer é necessário para ajudar na mobilidade.

É preciso apenas checar se está tudo bem com você e com o bebê nesse início de gestação. A primeira atitude, então, é procurar um médico para te acompanhar nesse período tão especial e, assim que ele te liberar para a prática de exercícios, procurar um professor(a) de Educação Física capacitado para planejar e periodizar seus treinos, de acordo com seus limites e realidade.

"Vale lembrar que os objetivos nessa fase não devem fugir do foco preventivo, da saúde, do bem-estar da gestante e do feto. Portanto, reduzir a intensidade no primeiro trimestre, até a formação total do bebê, é o mais coerente, embora alguns achem conservador demais", orienta Cau Saad, especialista do movimento e responsável por estudos científicos com gestantes.

É possível começar a praticar algum exercício (com exceção da corrida), a partir de quatro semanas, com a devida liberação do obstetra. "É preciso estimular a atividade física para as gestantes sedentárias, mas antes é preciso entender os motivos pelos quais ela não se exercitava, e o que poderia ser apresentado para ela, como exercícios que podem trazer um melhor equilíbrio entre corpo e mente, não só pensando no condicionamento físico", comenta a ginecologista obstetra Ana Paula Junqueira.

O acompanhamento de um profissional especializado em gestantes é o ideal, mas não necessariamente em modalidades normalmente associadas à gestação, como hidroginástica (tem umidade e temperatura altas, o que nem sempre é confortável nessa fase). "Se for uma mulher saudável, a atividade física direcionada pode acontecer quase no mesmo ritmo que ela leva a vida. Tem muita atividade no dia a dia dela que é mais pesada do que o exercício. Se ela tem um filho mais velho, por exemplo, qual a chance de não pegar o filho no colo, dar banho, limpar?", lembra Juliana Calheiros, especialista em treinos femininos, que atua com mulheres gestantes até pós-menopausa. "Esse pode ser um momento especial para não deixar mais o hábito sair da rotina."

Para as até então sedentárias, a notícia é animadora: embora estudos científicos mais antigos sugiram o treino a partir do segundo trimestre, hoje há evidências dos benefícios da prática regular dos exercícios desde o início da gestação. Entre eles, é possível destacar o controle de peso da mamãe e o bebê, controle do risco de desenvolver pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, condicionamento cardiovascular e melhora de aspectos mentais, como controle da ansiedade, depressão e picos de stress.

Ideal iniciar com intensidade leve e volume menor, isto é, treinos mais leves e com sessões entre 20 a 40 minutos, de duas a três vezes na semana, além de dar preferência a movimentos educativos, posturais, alongamentos, mobilidades articulares e práticas de respiração, e ir progredindo à medida que o corpo for se adaptando.

"Durante esse período, eu valorizo muito ensinar a ex-sedentária a criar uma consciência do seu corpo para usá-lo com mais ativação muscular e articular em todos os seus afazeres diários. Incentivo os exercícios resistidos, que lhe darão melhor suporte postural, muscular e articular, colaborando para futuramente evitar a lombalgia advinda da alteração do centro de gravidade", explica Cau Saad. A especialista pontua que, no primeiro trimestre, a gestante deve evitar atividades que gerem impactos ou riscos de queda. O foco é observar o controle do movimento seja feito de maneira correta e que a prática esportiva deva ser adaptada às necessidades ao longo da gestação (dias mais sensíveis, enjoos, náuseas).