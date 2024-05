A proteção solar será sua nova melhor amiga

Para a dermatologista Geisa Costa, o segredo é um só: tornar a proteção solar parte do seu autocuidado diário. "Tem que grudar o protetor solar na escova de dente. É escovar o dente e passar protetor solar", brinca. Mas tem um mais recomendado ou ideal para essa fase? "Tem aquele que você gosta, que você usa. Recomendo um branco e um de cor por cima, pela dupla proteção. Mas minha pele não é igual a sua, não existe o melhor protetor do mundo, o que existe é aquele que você usa corretamente, junto com outros cuidados. Evite o sol do meio-dia, use uma roupa com proteção UV e saia do sol quando perceber que está ardendo."

Para a cosmetóloga expert em beleza natural Roseli Siqueira, a melhor proteção solar, porém, não está nos protetores convencionais - e sim na nossa própria pele e nos cuidados que temos com ela. "Sou totalmente contra o filtro solar há 30 anos. A química compromete muito a saúde da pele, principalmente em uma gestante. Se a gestante for para o sol, vai ser maravilhoso, desde que ela entenda que a pele precisa estar forte e resistente, umectada e com proteção de lipídios, que é a película protetora da pele", conta. A especialista explica que a pele é térmica e que, ao sentir o calor, a melanina age para nossa proteção - o que o uso de filtros pode atrapalhar, causando manchas.

Mas como proteger a pele de forma mais natural? "Trinta dias antes de ir para o sol, indico que não use sabonete no rosto pela manhã, só nas áreas íntimas e axilas. E durante o banho, pegue gotinhas de um óleo 100% natural, um que você coma, e passe na pele úmida. Se quiser, uma vez por semana, pode passar um pouco de bucha vegetal no baixo ventre e glúteos, que ativa a circulação. Passe uma ducha de água e assim vai começar uma historinha de desintoxicação da pele e aumentar a proteção natural dos lipídeos nela", orienta Roseli. Deseja seguir a dica? Vá de óleo de coco, gergelim, girassol, semente de abóbora, azeite de oliva ou outros prensados a frio.