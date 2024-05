Grávida também transa, se masturba e pode até ir ao ménage Beatriz Zogaib Não é porque você está grávida que você virou um ser imaculado e não vai mais ter desejos sexuais. Nada disso. A vida sexual segue sendo uma parte importante da saúde (física e mental, não é mesmo) independente do tamanho da barriga. Mas existe um clássico na hora de falar de transar grávida: você quer, mas o seu parceiro diz ter medo, receio, aflição ou desespero. Podem existir muitas dúvidas e paradigmas, mas é fato: se está tudo bem com seu bebê, é seguro sim transar durante toda a gravidez. Se não há sangramento, descolamento de placenta nem nada que faça o obstetra pedir um "tempo" nas relações sexuais, elas não farão mal algum para o feto. É claro, a gente sabe que pode dar aquela insegurança e que, muitas vezes, mas quer uma dica de ouro? Encontre posições que são mais confortáveis, como a mulher em cima, de lado na cama, em pé no chuveiro? Normalmente a questão do homem é medo de "amassar a barriga" ou "machucar o bebê", então variar no repertório de posições de forma descontraída e confortável para ambos é positivo. "Lembrando que a relação sexual não é somente penetração. Vocês podem transar sem penetração, podem procurar outras alternativas de prazer, você pode descobrir mais o seu corpo, seu parceiro também. Não deixem de se tocar, de ter prazer, porque o puerpério vai exigir um tempo sem sexo, e se ficar sem transar durante toda a gestação, pode acontecer uma desconexão na intimidade do casal", aconselha a sexóloga Luciane Angelo. Se uma boa conversa com o parceiro não funcionar, algo que obstetras ouvidas por nós garantiram: é muito comum levar o parceiro a uma consulta para ele poder escutar do próprio médico que está liberado transar. Vale a tentativa. Mas também vale lembrar que conseguimos chegar ao orgasmo de outras formas. Nos pergunte: Posso usar vibradores? É com alegria no coração que dizemos que sim, pode. Eles são inclusive grandes aliados nessa nova fase, na qual você pode estar mais sensível aos estímulos, com hormônios borbulhantes ou alguns novos desafios na vida sexual, como o receio do parceiro em determinadas posições ou até mesmo o seu próprio desconforto. O único porém, de acordo com a sexóloga Luciane Angelo, é apostar em brinquedos que estimulem a vulva e o clitóris, sem penetração, por questões de higiene e timing: "aconselho vibradores externos até entender o grau da gravidez, se é de risco ou não." E se você curte um ménage, um swing ou algo mais picante, pode? Sim, também - com a devida proteção e cuidado apenas. "Seria mais indicado fazer um menáge na sua casa, onde não tem bebida alcóolica, cigarro, som alto que pode incomodar. É um casal mais liberal? Pode continuar nessa pegada, só tomando cuidado com o ambiente e com uso de preservativos", observa Luciane. Publicidade Sem vergonha de perguntar Como lidar com amigos que são contra ter filhos? "Tendo convicção do que você quer e não tentando convencer ninguém sobre a sua própria escolha", afirma a terapeuta integrativa Michelle Occiuzzi, especialista em comportamento materno. "Para que serve querer convencer o outro de que você está certa? Por que você precisa se incomodar? No fundo, queremos agradar as pessoas, mas só precisamos estarmos inteiras dentro de nós mesmas e não desejar atender expectativas dos outros", comenta. Olhar para isso agora inclusive irá ajudar a lidar com outras interferências que surgem depois, como dar ou não mamadeira, colocar ou não na escolinha. Você ter filhos significa fazer escolhas, e elas precisam ser boas para você e sua família. A especialista dá dicas de como lidar com os comentários que podem surgir: Entenda que o outro tem o direito de ter uma opinião diferente da sua;

Quando alguém vier falar, diga apenas que respeita e que para você essa escolha é importante;

Quando alguém vier falar, diga apenas que respeita e que para você essa escolha é importante;

Invista em processos de autoconhecimento. Fazer terapia e se conhecer (mesmo que sem ajuda especializada) te dá paz e tranquilidade. Inclusive, como fica o tratamento psiquiátrico na gravidez? Ele continua! "A saúde mental é fundamental para a saúde gestacional, hoje mais do que nunca. A demanda de uma gestante hoje é infinitamente maior do que a de uma gestante de 20 anos atrás. Além disso, as mulheres têm mais tendência genética, hormonal e comportamental a apresentar transtornos de ansiedade do que os homens, e a mulher é que fica grávida", observa a ginecologista Ana Paula Junqueira. Pode confiar, há opções seguras para grávidas, e é provável que seja exatamente o remédio que você já toma. O ideal é não parar abruptamente o tratamento e sim falar com o médico psiquiatra assim que descobrir o positivo - para checar se está com a medicação adequada para os próximos meses. Caso ainda não trate a ansiedade e ela aumente muito durante a gestação, o obstetra pode recomendar a consulta psiquiátrica para início de tratamento. "Transtornos de ansiedade devem ser tratados durante a gestação, porque tem uma chance muito grande dessa gestante sofrer demais no puerpério, período de maior desafio para a saúde mental." Na minha pele "Odiei a gravidez, mas encarei duas e hoje sou bem feliz sendo mãe" Direto ao ponto Questões clássicas na vida da grávida: pode tomar vinho? A verdade é que não existe um consenso científico de segurança para liberar bebida alcoólica na gestação. Inclusive, para não restar dúvida: tudo o que a gestante ingerir de álcool será dividido com o bebê. "Sabemos que o álcool, infelizmente, coloca tanto a saúde do feto como a da mãe em risco. Existem consequências sérias da ingestão de bebida alcoólica, inclusive na formação do feto, porque isso leva a uma má nutrição, provocando uma constrição nos vasos da placenta, atrapalhando a passagem de nutrientes e de oxigênio para o bebê. Vários estudos mostram o quanto isso pode gerar de resultados negativos, inclusive no processo de formação cerebral", reforça a nutricionista Elaine Pádua. E pode comer sushi ou carne crua? Depende da conduta do médico. Tem médicos que liberam depois da décima segunda semana, tem médicos que não. "A gente tem que lembrar que, como o sushi não passa por processo de cozimento, ele pode ter bactéria ou parasita se não for bem acondicionado ou manuseado, e isso pode ser um risco grande para a gestante. Se ela já frequenta o restaurante e sabe da procedência, ela pode comer. Eu geralmente peço para comer peças seladas ao invés de cruas, pois há maior segurança", afirma a nutricionista Elaine Pádua. Um lembrete amigo? Cuidado com a quantidade de molho se soja, porque ele tem alto teor glutamato de monossódico e sódio, o que não é interessante: misture com um pouco de água ou limão. Livro de cabeceira "Origens mágicas, vidas encantadas": mestre da medicina holística, Deepak Chopra analisa a concepção do ponto de vista fisiológico, psicológico e espiritual e mostra que a vida do bebê começa antes do corte do cordão umbilical.