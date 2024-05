Lembrete da fotógrafa: faça a mesma foto todo mês

Esqueceu de fotografar? Calma, dá tempo! Sua barriguinha está começando a mudar mais agora, e uma dica bacana é fotografá-la todos os meses de agora em diante! De preferência no mesmo ângulo, com o mínimo de elementos na foto ou máximo de elementos iguaizinhos - para a sua barriga ser o foco dos registros. "O mais legal para essa sequência da barriga é estar no mesmo lugar e com a mesma roupa. Eu por exemplo usei um mesmo biquíni até o final. O mais fácil é fotografar em uma parede branca, com uma luz natural que entre pela janela, com o celular mesmo", Cecília Acioli, fotógrafa de gestante, parto, recém-nascido e família. Você vai precisar de:

Um ambiente clean e com parede clara. Vale também ter ao lado um quadro, uma planta ou algo decorativo.

Seu marido ou alguém que possa sempre fazer a mesma foto. Se não quiser depender de alguém, vale ter um suporte para celular e usar o timer! Ou fazer a mesma foto em um espelho que mostre seu corpo inteiro ou do quadril para cima

Biquíni, lingerie, roupa de ginástica, pijama ou outra roupa que estique até o fim e deixe sua barriga à mostra

Celular com uma boa câmera (nada muito elaborado, você pode usar aplicativos de imagem para melhorar a foto depois se precisar!)

Luz natural ou iluminação artificial que não faça sombra no seu corpo ou na parede

Não esqueça de fotografar um mês após o nascimento: "O bebê com um mês no colo, com a barriga pós-parto fica bem legal também."