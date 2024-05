O bebê chegou: como será a amamentação e recuperação? Beatriz Zogaib Se déssemos uma única resposta, estaríamos mentindo, afinal não há como prever e cada recuperação dependerá das características pessoais de cada mulher, do tipo de parto e até mesmo do processo de amamentação. Uma coisa é certa: você irá sangrar por até quatro semanas: apesar da diminuição gradual desse fluxo, ele deve desaparecer mesmo por volta de 40 dias após o parto, mesmo tempo para que as cicatrizes entrem na fase final de cicatrização (tanto em casos de episiotomia quanto de cesárea). Prepare-se para sentir cólicas, especialmente ao amamentar: seu útero estará contraindo para voltar ao tamanho normal, e as mamadas - que estimulam a liberação de ocitocina - intensificam as contrações para que o tamanho do órgão diminua progressivamente durante as duas semanas seguintes. Finalizado o período de sangramento pós-parto, quem estiver amamentando exclusivamente demora mais para menstruar (de três meses a um ano ou mais). Por falar em amamentação, é bacana saber que nem sempre flui como imaginado: nada de pânico, mas é legal sim entender e até esperar passar por alguns desafios, especialmente no início, como a dificuldade do recém-nascido em realizar a pega no seio da mãe ou até mesmo a sua insegurança em relação às mamadas. Tenho leite suficiente? Ele está com fome? Meu leite está empedrado? O melhor é se informar a respeito de tudo que pode vir a acontecer para ficar o mais tranquila possível e saber quando pedir ajuda. Uma boa ideia é contar com ajuda da doula: ela mesma já irá te orientar sobre amamentação e fará isso inclusive na golden hour, aquela primeira hora de ouro do bebê. "A doula também pode realizar uma visita domiciliar no pós-parto para

saber como foram os primeiros dias. A comunicação é diária, via WhatsApp, com todo o cuidado e acompanhamento de forma remota também", conta a doula Viviane Bon Campos, também consultora de amamentação. Aliás, ter uma profissional especialista no aleitamento materno pode ser uma boa, pois boa parte da sua recuperação passará pela adaptação da mecânica da mãe e do bebê nesses momentos. Não é incomum sofrer nos primeiros dias com fissuras no bico, por exemplo. "A consultora é capaz de avaliar a boquinha do bebê, os seios da mãe, o bico (se é invertido ou plano), e usar um aparelho de laser para esses desconfortos mesmo antes da apojadura, que é a descida do leite", explica Viviane. Essa é uma das profissionais que conseguirá indicar a necessidade de uma consulta com uma odontopediatra ou fonoaudióloga. E meu corpo, como fica? Não se preocupe com a forma física, mas foque na alimentação saudável, essencial para a amamentação e para sua disposição - e saiba que a prática de exercícios físicos aeróbicos podem ser retomados cerca de 40 dias pós-parto, com autorização médica. Mas não exija demais de si mesma; seu peso vai voltando aos poucos, e é normal demorar até um ano para sua pele voltar à tonalidade natural nas áreas em que ficou escura, ou seus órgãos internos retornarem ao seu volume normal. Cuide de seu emocional, ele precisará de carinho. Seus hormônios podem fazer com que sinta o baby blues, caracterizado por tristeza sem motivo, choro, angústia? Essa espécie de "luto" da gestação chega quando você está no conforto do seu lar, mas passa em poucas semanas. Se não passar em até dez, converse com seu médico: uma em cada quatro mulheres tem depressão pós-parto - com sintomas semelhantes, mas duradouros - que pode aparecer até 24 meses após o parto e precisam de tratamento. "Se não tratada, a depressão pós-parto vai até 24 meses, recorre em outros momentos e infelizmente no climatério a mulher vai sentir a mesma dor", explica a ginecologista obstetra Ana Paula Junqueira. Publicidade Sem vergonha de perguntas: Meu rosto voltará ao normal? Com toda a certeza! Embora não aconteça com todas as mulheres, o inchaço no rosto (às vezes sentido mais no nariz) é comum durante a gravidez, especialmente nas últimas semanas, por conta do aumento da circulação sanguínea. Assim como outras extremidades do corpo (pés e mãos), você pode estar vendo seu rosto um pouco inchado e até mesmo sentindo que ele parece diferente, mas tudo volta ao normal! O retorno à sua fisionomia "normal" pode demorar algumas semanas ou os primeiros meses, mas há mulheres que já sentem a mudança "de volta" saindo da maternidade! Na minha pele 'Mulheres negras estatisticamente sofrem no parto, mas não foi meu caso' Direto ao ponto: posições para o parto A melhor posição será aquela na qual você se sentir confortável e, a menos que seu caso seja indicação de cesárea, como você vai parir não é uma decisão do profissional que acompanha o nascimento - que pode oferecer alternativas caso a posição não esteja ajudando na evolução do parto, mas nunca impor. "A mulher que deve escolher a posição que se sentir mais confortável, mas sabemos que posições em quatro apoios e deitada de lado tem menos índices de traumas no períneo, favorecem a saída do bebê e tem boa aceitação por parte das mulheres. Posição em que a mulher fique limitada de movimento como deitada de barriga para cima devem ser evitadas", explica a doula Viviane Bon Campos. E, acredite, você pode achar que vai querer parir de um jeito e mudar de ideia no momento, seja por desconforto, dor ou qualquer outro motivo. Por isso, é imprescindível ter profissionais que respeitem sua autonomia. Quer ter ideias de algumas posições para parto normal ou natural e as diferenças entre elas? Litotômica : É aquela de cena de filme, a mais tradicionalmente vista, com a mulher deitada de barriga para cima e as pernas abertas levantadas. apesar de comum, é uma posição que não facilita a saída do bebê e, se mantida por muito tempo, pode diminuir o aporte de sangue e oxigênio para ele - o que pode forçar o médico a aderir a procedimentos que acelerem o parto, como uso de ocitocina ou a prática da episiotomia (corte no períneo);

: Também pode ser feita na água, com alguém dando suporte por trás. Tem gravidade, alívio da pelve, maior espaço para a passagem do bebê. Você ficará agachada com os joelhos flexionados e os pés no chão e pode manter as mãos apoiadas em alguém ou algo. Fora da banheira, o par ou a doula pode permanecer abaixada junto com você; Parto na água: pode ficar em algumas das posições acima, desde que não esteja com acesso de analgesia que fica na coluna (precisa ser um parto natural). "O corpo fica mais leve na água, o que faz com que a mulher se movimente com mais facilidade deixando a pelve mais disponível para se mover e o bebê passar mais fácil. A temperatura quente também ajuda na analgesia natural", salienta a doula Viviane. Troca sincera: Licença-Maternidade: tudo o que você precisa saber sobre os seus direitos Para começo de conversa: a licença-maternidade passa a contar a partir da data do parto. E se você é contratada CLT, você tem sim direito a ela. "A gente tem a licença de 120 dias e empresas maiores, inscritas como empresa cidadã, podem estender para seis meses essa licença e ter benefícios fiscais", salienta a advogada Adriana Strabelli. Se você for micro empreendedora individual e tiver pagado as taxas mensais corretamente, você também tem direito à licença remunerada. O cenário só muda para prestadoras de serviço, o famoso contrato de pessoa jurídica. "Se você tem uma falsa prestação de serviço, é PJ e presta serviço como se fosse um CLT, você vai ter que ajuizar um processo contra a empresa, pedindo o vínculo de emprego e, se ele for reconhecido, você tem direito à estabilidade gestante, você ganha as verbas do vínculo, os nove meses de gravidez, e você também ganha os quatro meses de gravidez e a estabilidade na volta. Só que você vai ter que partir para uma ação", explica a advogada Cláudia Abdul Ahad Securato. Algo importante: a empregada CLT que já estava grávida quando pediu demissão pode pedir para voltar assim que descobrir a gestação - e garantir todos os benefícios a que tem direito. "A partir do momento que ela engravida, ela já tem a garantia de emprego", diz Adriana. Em casos de bebês prematuros, a boa nova é que, recentemente, foi aprovada a extensão da licença após a alta hospitalar (de 60 a 120 dias - o maior tempo em casos que superam duas semanas de internação), com prorrogação também para o salário-maternidade. E não é só para nascimentos prematuros, mas também para outras situações que demandam cuidados hospitalares, como complicações no parto, nascimentos de bebês portadores de doença rara ou com deficiência. Em todos os casos, saiba que você não pode ser acionada pelo seu empregador durante o período, nem por mensagem. "Se receber uma mensagem por alguma senha ou algo simples, não tem problema, mas não pode trabalhar", observa Cláudia. Se você precisou se afastar antes do parto, lembre que o atestado médico não conta e nem deve ser descontado da licença. Inclusive, é importante estar atenta aos benefícios que pode ter nesses casos. "Se for esse o caso, é preciso apresentar o atestado à Previdência Social, pois a gestante pode ter necessidade de um auxílio doença. Nem precisa ir à agência, pode fazer pelo aplicativo do INSS", comenta Adriana Strabelli. E lembre-se de verificar se possui algum tipo de seguro particular, que também pode ter alguma cobertura para momentos em que você não pode trabalhar. E, por mais que o pai não tenha tanto tempo de licença paternidade (são apenas 5 dias), as coisas em breve podem mudar. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o prazo de 18 meses para que o Poder Legislativo faça uma lei para regulamentar a licença paternidade no Brasil (até hoje, a licença paternidade é direito exercido com base em regra transitória da Constituição! E que tal se ele tentar emendar as férias na licença? Lembre-se que se comunicar com seu chefe ou seu parceiro agora é essencial. "Você pode pensar que não vai conseguir, mas tem muitas mulheres tentando e conseguindo. Você já perguntou? Ele já te falou não? O quanto você já falou sobre suas dores, suas necessidades e o que te incomoda?", questiona a advogada. Outra boa ideia é tentar negociar a sua volta gradual, em part time job, por exemplo. Mas, claro, a empresa tem que topar. Voltou da licença e está se sentindo discriminada? a advogada explica que é preciso entender seus direitos. "Tem que ter coragem de falar: eu posso faltar ao trabalho para ir na consulta médica. Eu voltei da licença e não tenho mais lugar na empresa, esvaziaram minhas funções, isso é assédio." Livro de cabeceira: Mãe recém-nascida É sempre sobre o bebê, livros e mais livros? Mas e a mãe que acabou de nascer? Aqui está: meio livro, meio diário, meio conversa entre amigas, meio conforto, meio choque de realidade, meio cafuné. Leia mais Publicidade Compartilhar essa edição