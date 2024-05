A emoção já bate forte e o coração do bebê também está pulsando num ritmo de nos fazer chorar. Não é à toa: você está mais sensível, até sua pele e mama estão, e isso é bom na vida de vocês dois. Sabendo que seu filho está saudável ao ouvir a pulsação, siga com o plano de garantir as recomendações médicas para que ambos se mantenham fortes e saudáveis.

Em alguma consulta já te falaram que 'nós somos o que nossas mães comeram na gestação'? Não é clichê, é pura verdade.

Por isso, o ideal seria nos preparar nutricionalmente três meses antes de engravidar, mas muitas vezes - a gente sabe - é comum já chegar grávida em consulta, e está tudo bem, a gente vive no mundo real.

Sem estresse, especialistas contam que é muito mais comum começar os cuidados nutricionais a partir do resultado positivo. "A partir do momento que ela chega até um obstetra ou nutricionista, vai precisar começar com a suplementação, especialmente do ácido fólico ou metilfolato, que é uma forma ativa do ácido fólico que já está pronta para absorção, pois algumas mulheres podem ter problemas enzimáticos para metabolizar o ácido fólico suplementado. O quanto antes começar a suplementação melhor, mas se não deu para começar antes, vamos entender o que a gestante conseguiu fazer até agora, com leveza e tranquilidade e negociar o que é importante fazer a partir de agora, dentro da rotina dessa gestante, dentro do seu estilo de vida, respeitando suas crenças, sua religião", conta a nutricionista Elaine Pádua, que atua com nutrição gentil.

Parto in natura + suplementos

Está tomando ácido fólico? Não precisa necessariamente mudar para o Metilfolato, é apenas uma escolha. "Os primeiros mil dias de vida - tão importantes para toda a vida do pequeno ser que está sendo formado - vão da gestação (aproximadamente 270 dias) até o segundo ano de vida, então tudo que você fizer em torno da alimentação nesse período vai ter impacto positivo ou negativo ao longo da vida", lembra a nutricionista e pesquisadora Daniela Bicalho. Isso, por si só, já nos coloca pressão, mas também nos tranquiliza, afinal, são mil dias.

Com exceção do ácido fólico (ou metilfolato), que é importantíssimo no primeiro trimestre para a formação do tubo neural, é possível por exemplo corrigir (ou correr atrás de) uma anemia começando uma suplementação de ferro, sem riscos ao feto.

É importante ressaltar que, na gestação, é impossível garantir todos os nutrientes através da alimentação, mas que ela é essencial, até mesmo por termos em alimentos in natura compostos que interagem entre si e fazem com que o organismo absorva melhor. De forma geral, priorize alimentos naturais e pouco processados e fique tranquila, seu obstetra indicará um suplemento multivitamínico, ômega 3, vitamina C, complexo B, magnésio?

Um nutri, para dois, por favor!

Provavelmente, o obstetra irá te encaminhar para um nutricionista especialista em gestantes. Caso isso não ocorra, fique à vontade para você mesma procurar atendimento nutricional. "Todas as áreas da saúde somam a favor da paciente, é uma visão multidisciplinar, e vamos monitorar juntos. A nutrição é fundamental para conseguir trazer nutrientes para a realidade dessa mamãe, que está formando um bebê e fazendo seus estoques para amamentação. Somos o que nossas mães comeram e sentiram na gestação e talvez até o que nossas avós comeram e sentiram, porque é transgeracional", explica Elaine Pádua. Pense assim: enquanto o bebê está na sua barriga, está sendo formado o paladar dele, o número de células de gorduras dele, a microbiota do intestino dele? Mulheres grávidas podem mudar o futuro das próximas gerações!