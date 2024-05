A indução do parto é a administração de medicamentos (como prostaglandinas e ocitocina), que estimulam contrações, mas não é um método que deveria ser usado sem parcimônia e sim com indicações. "Entrar em trabalho de parto espontâneo é muito importante, e eu incentivo mesmo as pacientes que não querem parto normal, para garantir que é um bebê maduro funcionalmente, que ele determinou a hora de nascer. No entanto, às vezes não é possível aguardar, como no caso de uma doença da gestante, por exemplo, e a indução de parto pode ser necessária para reduzir riscos", afirma a ginecologista obstetra Julia Freitas, especialista em pré-natal de alto risco e parto humanizado.

Segundo a OMS, a indução aumenta a probabilidade de uso de anestesia no parto, internação em UTI, remoção do útero, cesárea e maior tempo de recuperação. Não que isso vá acontecer com você se houver a necessidade de indução! Mas é importante entender que não se trata de uma escolha e sim de necessidade real. E para se sentir segura em relação à existência dessa necessidade, o melhor mesmo é cuidar para que esteja sendo assistida por profissionais adequados. "É preciso ter uma equipe que respeite a fisiologia do parto", afirma a enfermeira obstetra Ana Luiza Zapponi, que ressalta que essa equipe engloba mais pessoas do que podemos imaginar em um primeiro momento. "Não adianta ter um obstetra humanizado e um pediatra que não siga essa linha. Quando falamos de parto, estamos falando do processo de nascer e nele estão englobadas as primeiras horas de vida do bebê. Não importa se está nascendo pela vagina ou pela barriga".

A pediatra Daniela Anderson ressalta a importância de ter uma equipe na qual você confie que nada será feito à toa. "Cada caso é único. Precisa ser avaliado e acompanhado pelo obstetra. Escolha obstetras verdadeiramente a favor do parto vaginal e não "cesaristas", que tenham equipe com enfermeira obstetriz ou trabalhe em hospital com retaguarda de plantonistas e estrutura de acompanhamento pré parto, para uma condução tecnicamente cuidadosa e respeitosa", orienta. Depois disso, confie na condução de sua equipe, pois é seu médico quem irá avaliar a real necessidade de indução.