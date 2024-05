Agora você já pode parar a qualquer momento: está preparada? Beatriz Zogaib Sem estresse, vamos começar pensando o que levar para a maternidade. Não tem muito segredo, faça a mala com o essencial - para você e para o bebê - e não se estresse: se faltar algo, o par pode ir buscar assim que chegarem as visitas (ou alguém da sua família pode fazer isso por vocês!). Converse com sua doula ou enfermeira obstetriz para se certificar se não está esquecendo de nada, mas principalmente, relaxe, e confira abaixo o que não pode faltar: Para o bebê: 6 macacões - se forem de zíper ou botão na frente, melhor, pois facilita as primeiras trocas (a gente pega a prática rápido, mas não custa né?). Esteja atenta à epoca do ano em que o bebê nasce e não se engane; recém-nascidos sentem mais frio, então é bom ter peças de manga longa;

6 pares de meias;

6 pagões - a famosa calça de algodão com pé (se estiver frio, você vai colocar a meia e a calça, pode acreditar);

6 bodies - o modelinho de camiseta que se abotoa entre as perninhas do bebê (mais uma vez, é bom ter 3 de frio e 3 de calor);

3 fraldinhas de boca - por precaução, já que nos primeiros dias o bebê mama colostro e será difícil precisar usá-las;

2 mantas - tente combinar uma manta para cada três roupinhas, e ter uma mais leve e uma mais quentinha;

Escovinha para cabelo (tem bebês que nascem cabeludos que só);

18 fraldas RN;

1 pacote de algodão (para troca de fraldas com água morna, ideal para recém-nascidos);

Bebê-conforto: você vai precisar dele instalado no carro para ir para casa, então, não custa lembrar! Para você: Duas camisolas ou pijamas com abertura frontal para amamentar (leve em conta a estação do ano e a previsão do tempo) ;

1 roupão;

Calcinhas: se for pós-parto que precise de absorvente, não esqueça deles. Se preferir, há modelos já absorventes e também fraldas;

2 Sutiãs para amamentação;

Absorventes para os seios: converse com seu obstetra, com sua doula ou com sua consultora de amamentação para entender qual é mais indicado;

Produtos de Higiene Pessoal: não esqueça que você pode sim querer uma make básica, mas não use perfumes, seu bebê quer sentir o seu cheiro.