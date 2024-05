Expectativa, ansiedade e últimas pendências Beatriz Zogaib Como não sentir aquela vontade imensa de acelerar o tempo como se fosse uma série onde você não aguenta mais todas as temporadas? Ninguém disse que está ruim aí, mas é comum sentir que essas semanas finais de gestação demoram a passar. Maior inchaço e cansaço são alguns sintomas físicos que não ajudam a amenizar a ansiedade. Por outro lado, a vontade imensa de ver o rostinho só faz aumentar a expectativa. E, para ajudar, sempre tem algo que esquecemos ou que não deu tempo de fazer. Erramos por aqui? Não né? Então vamos falar de questões macro e micro, para te ajudar a ver que ainda dá tempo de resolver coisas que ficaram para trás, e que - quando menos esperar - já chegou a hora de parir. Se você está apavorada porque (ainda) não conseguiu finalizar algo essencial para a chegada do pequeno (ou da pequena), conte com ajuda de especialistas para agilizar o processo. Pode ser que não tenha terminado ou sequer começado a decoração do quarto do bebê, por exemplo, e ter amparo profissional pode te fazer respirar aliviadamente. O único porém aqui é que é muito provável que você tenha que aderir a móveis prontos ou vivenciar os ajustes finais dias antes de ir para a maternidade. Nem de todo ruim, afinal, será uma distração caso você sinta que os dias não andam para frente. "Temos clientes que já estão no terceiro trimestre ou nas últimas semanas e que buscam um projeto mais simplificado, onde a gente não tem tempo hábil para fazer uma marcenaria e precisa buscar móveis à pronta entrega, a gente adapta", conta Natália Castello, arquiteta especialista em projetos infantis. Viu só? E não se preocupe com detalhes tão pequenos de vocês dois: será que você precisa mesmo se depilar? Quando? Como? Fale com o obstetra que te acompanha, mas saiba desde já que pêlos não são anti-higiênicos. Pode ser que seu médico peça a raspagem, mas você pode questionar em caso de parto natural ou normal, pois ela tem mais a função de evitar micro-organismos e bactérias em caso de cirurgia. Como parto normal não é cirurgia, quem deve decidir sobre os pêlos é você! Caso o médico faça questão dessa prática mesmo em parto vaginal, conte com a ajuda de sua doula, enfermeira obstetra ou obstetriz para questionar a decisão. Sem vergonha de perguntar: como amenizar a coceira? Aposte na umectação, mas não em qualquer hidratante. "Precisa prestar atenção, o hidratante não pode ter nada derivado de petróleo. Quando a pessoa passa um produto que não é saudável, ele vai sumir e a pele vai ficar seca. Três horas depois de aplicar, você precisa sentir sua pele umectada e, quando for para o sol, a pele vai ter água e óleo e vai ficar dourada", explica a cosmetóloga expert em beleza natural Roseli Siqueira. O melhor produto, segundo ela? Um óleo vegetal, prensado a frio, como óleo de abacate ou de coco. Furar ou não furar a orelha do bebê? "É uma escolha muito particular da família e leva em conta questões culturais", observa a pediatra Daniela Anderson. Segundo ela, se essa for a sua vontade, o ideal é aproveitar as primeiras semanas mesmo, pois quanto mais jovem o bebê, mais maleável o tecido do lobo da orelha e mais "fácil" o procedimento. "Se essa for a opção de sua família, procure uma enfermeira habilitada", recomenda. Na minha pele "Fiz duas cesáreas e quis um terceiro parto natural, mas não tive apoio" Nem pare para pensar em qual é mais sexy, esse não é o momento: é hora de dar conta do fluxo que chega após o parto - e ele vem para valer nos primeiros dias, acredite! Você pode usar absorvente pós-parto, fralda ou calcinha absorvente (seja ela pós-parto ou não!), o essencial é priorizar a absorção, o conforto e o cuidado com a saúde íntima - e digamos que a absorção você só vai saber usando. Então, a dica é entender cada uma dessas opções e não apostar em uma só de cara. Calcinhas específicas para esse período oferecem compressão, são mais altas e ajudam a evitar a formação de queloides em cicatrizes cesáreas, além de dar aquela sensação de segurança no momento em que sentimos a barriga vazia e sem firmeza. A mais conhecida é a que não tem capacidade de absorção de sangue; é preciso usar absorvente com ela e, sim, pode vazar. Mas, hoje, dá para apostar nas que têm alto poder de absorção, ou seja, não precisa usar absorvente junto, ela é uma calcinha absorvente pós-parto. Quer mais? Tem calcinha pós-parto descartável, que funciona como o absorvente tradicional de menstruação. Existe ainda a possibilidade de comprar calcinhas absorventes que não sejam específicas para este momento, mas que dêem conta de um fluxo intenso. Há modelos mais altos, outros menores. Os modelos (reutilizáveis ou não) pensados para o pós-parto costumam ter uma área de absorção maior, mas se optar por uma feita para menstruação e ela não der conta, lembre que poderá usar quando voltar a menstruar. Se quiser ficar com a ideia de algo que dê conta de tudo e seja descartável, vale pensar em usar fralda adulta - há as específicas para mamães e as geriátricas, encontradas em qualquer farmácia (ideal para quem tentou outras opções e precisa de uma solução da noite para o dia). Livro de cabeceira: "O guia definitivo para o pós-parto" Um especialista neozelandês em saúde da mulher foca seu trabalho na cura do esgotamento causado pela gravidez; para te ajudar a recuperar a energia, o corpo e a se reencontrar.