São só mais quatro semanas: é preciso ter um plano de parto? Beatriz Zogaib "Sim, o plano de parto é essencial para que as escolhas da mulher sejam garantidas e se evite violência obstétrica e neonatal. Nele, a mulher deixa explícito suas preferências em relação ao trabalho de parto, parto e pós- parto", responde a enfermeira obstétrica Ana Luiza Zapponi, especialista em cuidado materno-infantil. Não é um documento oficial, porém mostra que a gestante está bem informada e atenta a possíveis divergências. Nele, você pode colocar informações sobre sua preferência por procedimentos, como métodos não farmacológicos de alívio da dor, clampeamento tardio do cordão umbilical, luz indireta, música na sala de parto, comida e água disponível e liberdade de posições, por exemplo. Além de conter sua preferência quanto a outros procedimentos como a episiotomia, manobras de kristeller (médico empurra a barriga na hora do expulsivo), e profissionais não indispensáveis na sala de parto. "Ter um plano de parto gera menos ansiedade nas gestantes e facilita a comunicação com a equipe médica." Por onde começar? "Antes de tudo, pense em como você imagina o nascimento do seu bebê e, a partir daí, busque profissionais que dialoguem com isso", sugere Ana Luiza. Se você tiver uma equipe em que confie, é possível que o plano seja construído apenas através de conversas que antecedem o grande dia. Mas, é importante ter as informações por escrito, especialmente em caso de emergência (quando seu médico não pode comparecer para realizar o parto) ou quando você (por outras questões, inclusive financeiras) já sabe que fará o parto com uma equipe plantonista. "O plano de parto entra como um instrumento para você dialogar com uma pessoa que você nunca viu na vida", enfatiza a ginecologista e obstetra Julia Freitas, especializada em parto humanizado. Segundo ela, o planejamento é importante para entender quais são as necessidades e as vontades da mulher, mas é na hora que você e a equipe vão ver exatamente o que vai acontecer, "a não ser que seja uma cesariana marcada. "Como o bebê vai nascer? A gente não vai ter essa resposta antes. A mulher pode imaginar o que deseja, mas só vai entender o que quer na hora, se vai ter analgesia, se vai parir na banqueta ou em pé. E é bom que seja assim, mais instintivo e menos mecânico. Tem mulheres que querem banheira e na hora não querem nem olhar para a banheira", conta a médica. O importante é estar acompanhada de uma equipe que respeite as evidências científicas e a sua autonomia, com flexibilidade. E aí, se for equipe de plantão, seu plano pode ajudar a garantir isso. Publicidade Sem vergonha de perguntar: curso de preparação para o parto, devo fazer? Pode valer muito a pena, te deixando mais tranquila, segura e preparada! Mas, claro, não é imprescindível, você quem decide. "Traz conhecimento, segurança e desmistifica muita coisa. Chama-se educação perinatal", explica a doula Viviane Bon Campos. Na minha pele "Tinha uma pedra (no rim) no caminho da minha gravidez. Ainda bem!" Direto ao ponto: Se ainda está na dúvida sobre quais peças colocar na mala de maternidade para você usar, a hora é agora: Em primeiro lugar pense na calcinha pós-parto: ela pode já ser absorvente ou pode precisar do uso de absorventes descartáveis junto;

Não esqueça do seu novo sutiã, modelo de amamentação: não precisa ser bonito, e sim confortável e fácil de abrir. Uma dica é usá-lo antes em casa por alguns dias e abrir e fechar o fecho com uma mão só *você vai pegar a prática, mas não custa testar!);

Pijama com abertura nos seios: podem ser duas peças, pode ser camisola, e pode ser interessante ter um roupão para andar pelos corredores mais à vontade;

Chinelo confortável que não escorregue: não pense em rasteirinha, mas em um chinelo mesmo, de solado de borracha e que deixe seus pés confortáveis. Troca sincera: cuidados com a pré-eclâmpsia Antes de falar dessas duas possíveis conhecidas para gravidinhas bem informadas, é importante falar da hipertensão (a famosa pressão alta) - que pode ser crônica (ou pré-gestacional), mas que também pode ser gestacional. Quando ocorre antes das 20 semanas de gravidez ou quando a gestante já tem histórico de pressão alta, ela é chamada de crônica, mas se acontece depois de 20 semanas, sem associação com alterações de órgãos ou proteína na urina, é a gestacional. A pré-eclâmpsia é simplesmente um novo diagnóstico de hipertensão arterial ou a piora da hipertensão já existente, acompanhada de um excesso de proteína na urina (e que surge também após a 20ª semana). Já a eclâmpsia é a piora para o estágio mais grave, com convulsões em mulheres com pré-eclâmpsia que não apresentam outra causa. A causa exata da pré-eclâmpsia ainda é desconhecida, embora seja certo que está associada à hipertensão arterial (crônica ou específica da gravidez). O que vem antes disso? Provavelmente, doenças autoimunes, problemas nos vasos sanguíneos, a dieta da gestante e genética. Mas calma lá, sem apavorar se leu algo aí e se preocupou, combinado? O médico que te acompanha durante toda a gestação certamente está de olho na sua saúde arterial. E os avanços nessa direção chegam para ajudar. No segundo ultrassom - feito entre 11 e 13 semanas e 6 dias de gestação, via transvaginal - é possível não só identificar síndromes no bebê, como também a possibilidade da mãe desenvolver uma pré-eclâmpsia. "É importante avaliar o risco de pré-eclâmpsia. Infelizmente ainda se faz pouco essa análise, mas tem uma medida das artérias uterinas nesse exame que é fundamental para calcular o risco, junto à história clínica daquela mulher", explica Julia Freitas, ginecologista obstetra. A pré-eclâmpsia pode e deve ser detectada e tratada antes do início da eclâmpsia e é sim possível administrar medicamentos para reduzir o risco. Em caso de gravidez de gêmeos, o cuidado passa a ser redobrado para risco de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e parto prematuro - porém, mais uma vez, não é regra e nem mesmo a maioria: é apenas um fator a mais de atenção e, por isso, há uma frequência maior de consultas de pré-natal para prevenção. Para ficar atenta quando estiver longe do consultório: se tiver dor de cabeça na nuca ou alterações visuais, fale com seu (ou sua) médico, pois estes podem ser sinais de pré-eclâmpsia. A ginecologista obstetra Andrea Menezes conta que existem alguns fatores de risco, como Alguns fatores de risco: se é a primeira gravidez, idade superior a 35 anos, gravidez de gêmeos ou mais, pré-eclâmpsia em uma gravidez anterior, doença renal crônica, diabetes, hipertensão arterial e obesidade. E dá dicas para evitá-la. "Exercícios físicos regulares, manter peso saudável, acompanhamento pré-natal com aferição de pressão e acessar fatores de risco que podem indicar medidas adicionais como o uso de aspirina em baixa dose".