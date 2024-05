Dica fitness: posso caprichar nos agachamentos?

Pode, afinal, o agachamento fortalece os músculos requisitados no momento do parto e pode ajudar a ampliar a saída da pélvis, facilitando a passagem do bebê. Mas é importante que você seja orientada por um profissional de Educação Física, para fazer agachamento com segurança e coluna reta. Como em todo exercício físico na gestação, esteja atenta aos benefícios da atividade e não passe do ponto, especialmente se seu bebê ainda estiver abaixo do peso esperado.

"O exercício pode atrapalhar o aumento de peso do bebê, e quando você passa do ponto de gasto calórico, você usa para a gestante, para o metabolismo da mulher tudo o que você tem de substrato energético e não vai muito para ele", explica Juliana Calheiros, especialista em treinos femininos, que atua com mulheres gestantes até a pós-menopausa.