Nesse momento, uma ajuda profissional pode ser útil. "Insônia é algo muito comum no final, então é interessante trabalhar com os hábitos, estruturar junto com a gestante, dentro da realidade dela, uma higiene do sono com mudanças como não pegar no telefone a partir de tal hora. E, como grávida tem muito problema na hora de achar uma posição para dormir ou azia, vamos encontrar uma almofada que ajude", explica a terapeuta perinatal Patrícia Bressan.

Alguns incômodos ao deitar são mais comuns nessa fase mesmo - o que pode te fazer acordar mais e, consequentemente, dormir menos. "No terceiro trimestre, a gestante acorda pra fazer xixi muitas vezes, sem espaço na bexiga, não encontra posição confortável para dormir ou acorda com o bebê chutando", comenta a ginecologista obstetra Denise Theodosio. Outra questão que pode interferir na hora de pegar no sono? A expectativa pelo nascimento do bebê.

Em qualquer um dos casos, o melhor a fazer é se respeitar, se escutar e, se algo aí dentro estiver te incomodando, procurar ajuda terapêutica, onde você terá espaço e acolhimento para mergulhar em você, enxergar o que você precisa e ainda aprender técnicas para te ajudar tanto na questão do sono quanto em outros incômodos desse período final.

A Sofrologia, ciência médica desenvolvida pelo médico e pesquisador colombiano Lozano Alfonso Caycedo, é uma alternativa bem-vinda em qualquer fase da gestação, estimulando a harmonia biológica através da consciência. "É uma técnica de terapia corporal que tenta criar uma linha corpo, mente e espírito, no caso as emoções. São vários protocolos, entre eles a escuta ativa e, dependendo da demanda, ensino técnicas de automassagem chinesa, relaxamento, respiração e higiene do sono", conta Patrícia Bressan, que reforça a importância da gestante olhar não só para a saúde do bebê, mas também para o seu bem-estar.