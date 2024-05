Estamos quase lá, mas o cansaço aumenta e temos dicas para aliviá-lo Beatriz Zogaib O cansaço ao final da gravidez está ligado a uma variedade de sensações físicas, emocionais e hormonais que acompanham as mulheres ao longo da gestação. Pense no peso adicional do bebê, do desconforto físico causado pelo crescimento do útero, das mudanças na circulação sanguínea, além de distúrbios do sono - quanto maior a barriga, mais comuns eles ficam. "Outros pontos que devem ser observados são as necessidades nutricionais aumentadas para sustentar o desenvolvimento fetal, que também acabam contribuindo bastante. Gestantes com anemia podem ter mais sensação de cansaço que o habitual", enfatiza a ginecologista obstetra Denise Theodosio. Segundo ela, esses fatores combinados podem resultar em uma sensação geral de cansaço e fadiga nas últimas semanas da gravidez, mas é importante deixar claro que é um sintoma normal de toda a gestante e que, mais importante que tudo: pode ser amenizado de forma relativamente simples, apenas adaptando a rotina, sem qualquer intervenção medicamentosa. Alguns pontos principais que, geralmente, podem auxiliar a amenizar o problema em uma gestação sem intercorrência. Usar roupas confortáveis : Escolher roupas largas, de tecidos leves e que não restrinjam os movimentos ou exerçam pressão sobre a barriga;

ter uma rotina com horários fixados é muito importante para ajudar o corpo a se acostumar com todas as mudanças. Um cochilo ao longo do dia não tem problema! Outro ponto legal é elevar as pernas em uma cadeira ao sentar-se. Ajuda na circulação e relaxa os músculos, trazendo uma sensação maior de conforto e relaxamento; Mantenha-se hidratada: Parece uma dica clichê, mas as pessoas subestimam muito ainda os benefícios que a boa hidratação nos traz no dia a dia. Essa dica é realmente muito válida e faz total diferença para o funcionamento de todo o corpo. Auxilia muito em nossa energia e disposição. Publicidade Sem vergonha de perguntar O pai ou parceiro não estará no parto, quem eu posso levar comigo? A orientação é levar quem você se sentir mais à vontade e com quem se sinta acolhida. "Já tive casos em que o pai não queria participar, era uma pessoa muito tensa, e a gestante concordou. E aí foi a mãe dela. Mas nem sempre a mãe é a melhor pessoa, às vezes pode ser um outro homem, mas em geral a escolha acaba sendo por outra mulher", conta a ginecologista Julia Freitas, especialista em parto humanizado. E está tudo 100% bem se preferir não ter ninguém com você além da equipe; faça como você se sentir melhor, mais confortável e segura. Na minha pele "Troquei de obstetra na 36ª semana e só então encontrei a tranquilidade" Troca sincera SOS: quem vai cuidar da casa enquanto cuido do bebê? Na dúvida se larga tudo e fica com seu bebê 24 horas por dia? Se sua realidade permitir isso profissionalmente, ótimo. Só esteja atenta para o retorno ao mercado de trabalho. "Lembre que o filho cresce e se você coloca sua vida em torno da maternidade, você fica muito vulnerável. Coloque uma data de fim para esse período e cumpra". O lembrete de Marina é muito importante, porque - sim - podemos ter vontade de jogar a carreira para o alto. Mas e a casa? Nem sempre é possível, afinal as roupas e as louças precisam ser lavadas em algum momento, o lixo retirado, a comida feita? Enfim, o ambiente precisa estar sem poeira e sujeira, para que o bebê e você habitem um ambiente saudável. O par pode e deve ajudar, mas - cá entre nós - nem sempre essa divisão de tarefas domésticas funciona bem, muitas vezes o papai trabalha o dia todo ou não se dispõe a cozinhar. Claro, é uma (re)construção que precisa ser feita, dentro de casa, dentro do seu relacionamento? "O grande segredo é perceber onde estão os gatilhos do patriarcado no dia a dia, esse é o remédio. E essa consciência vem depois da maternidade", observa Marina. Uma boa ideia é contar não só com a figura secundária na criação desse bebê, mas também e, talvez principalmente, com a mãe, irmã, cunhada, vizinha, melhor amiga. Mas não espere mágica! As pessoas irão até a sua casa para ver seu bebê e, naturalmente, tendem a focar nele! A dica é conversar, agora mesmo, com as pessoas que acredita que vai poder contar lá na frente, explicando que vai precisar de ajuda na organização da casa, para poder se entregar ao bebê; assim já saberá quem estará disposta a olhar com carinho para esse tipo de ajuda - que vai bem além de ninar seu recém-nascido. "Ser mãe é muito desafiador, ainda mais quando estamos sozinhos. É importante começar a ter esse olhar e pensar em quem poderá acionar para ser sua rede de apoio", recomenda Maya Eigenmann, expert em Educação Positiva. Livro de cabeceira "Parto ativo, guia prático para o parto natural" - Se pensa em parir naturalmente, o livro pode ser uma boa! Apresenta exercícios baseados no ioga para a gravidez, que conduzem a mulher aos seus próprios instintos naturais para o trabalho de parto e para o parto. Leia mais Compartilhar essa edição