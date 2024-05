Enxoval pronto: como lavar e passar as roupinhas do bebê Beatriz Zogaib Lave todas as roupas com sabão líquido neutro, mas - se preferir, pode usar sabão líquido de coco ou outro que seja específico para bebês. Além disso, tem outros cuidados simples, mas que fazem a diferença para evitar incômodos ou irritações na pele do seu recém-nascido. "Corte as etiquetas, elas podem incomodar e ferir a pele sensível do bebê? Caso utilize secadora, não precisa passar? Caso estenda em área externa, passe", orienta a pediatra Daniela Anderson. Publicidade Sem vergonha de perguntar Meu bebê mexe pouco no ultra, devo comer chocolate? Ele pode sim se movimentar com menos preguiça durante o exame, mas não precisa necessariamente comer chocolate - e é preciso cuidado com essa prática. "Se comer algo mais doce, que rapidamente disponibiliza glicose para o bebê, ele pode mexer mais, mas pode ter sido uma refeição comum. O importante é não estar em jejum", orienta a ginecologista obstetra Julia Freitas, que lembra que a tática, obviamente, não deve ser considerada em casos de diabetes gestacional. E outra dúvida: adoro mexer com plantas, é terapêutico, tem perigo? Se você é do time das mulheres que gostam de colocar a mão na terra, plantar, regar, cortar mudas, a dica é usar luvas de borracha. O motivo? Há o risco de um animal ter defecado ali e isso pode trazer doenças como a toxoplasmose, transmitida por meio das fezes dos gatos. Na minha pele "Após cesárea, vi quanto o parto natural pode ser pressão para mulheres" Direto ao ponto: como aliviar a dor nas costas Alongamento e outros exercícios físicos;

Alternar compressas quentes e geladas;

Dormir em posição confortável com auxílio de travesseiro;

Manter peso saudável;

Manter postura adequada. "Faça uso de analgésicos apenas quando prescritos por médicos em casos de dor grave ou persistente", recomenda a ginecologista obstetra Andrea Menezes. Troca sincera Vai precisar de creche ou babá? Comece a pensar em opções Não se engane, você pode precisar de creche ou de babé mesmo se não precisar voltar a trabalhar após a licença-maternidade. Se tem um filho mais velho, se cuida dos seus pais de alguma forma, se tem um parceiro que viaja muito a trabalho. Essas podem ser situações que te levem à necessidade de ter uma ajudinha terceirizada nos cuidados com o bebê. Mas o que é melhor: creche ou uma babá? A decisão não é fácil, mas saiba desde já que não tem certo e errado: cada escolha traz vantagens diferentes e é preciso pensar em qual se adequa melhor à realidade da sua família. Lembrando que existem creches públicas (onde se gasta apenas com itens de cuidado e alimentação da criança) e particular (com custo mensal, porém com possibilidade de oferecer horários mais cômodos). Da mesma forma, você pode contratar uma babá exclusiva ou contar com uma cuidadora comunitária, como uma vizinha. O que você não pode deixar de fazer já é refletir sobre sua necessidade, até porque você pode não precisar dessas alternativas, mas contar com amigas e familiares alguns horários para ter tempo para você. "Olha para a sua rede de apoio e para o seu relacionamento. Se você não tem rede de apoio, fica muito difícil. Essa construção precisa ser feita", acredita Marina. E não se engane achando que todo mundo vai querer ou mesmo poder te ajudar; às vezes aquelas amizades que você mais conta hoje são as que só aparecerão para selfies com o recém-nascido. "É hora de fazer a faxina nos relacionamentos, construir novas relações, e é muito incrível como mulheres viram melhores amigas de outras por conta dos filhos", observa Marina. Favorito na TV: "O começo da vida" Interessante e inspirador, é um documentário que nos convida a repensar os cuidados com os primeiros anos de vida, que definem tanto o presente quanto o futuro da humanidade.