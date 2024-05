Reta (semi)final: bora fortalecer o assoalho pélvico e o core Beatriz Zogaib Se ainda não se convenceu de que é uma boa aderir aos cuidados com o assoalho pélvico? Eles levam mais sangue para a região vaginal e aumentam a lubrificação, muito bem-vinda no pós-parto! Mas, antes de pensar nesse benefício, saiba que estes exercícios, além de prevenir incontinências (urinária ou fecal), fortalecem a musculatura para o parto normal ou natural. "A gente prepara para o parto, o relaxamento na hora da expulsão, e os músculos para todas as fases do parto e pós-parto", conta a fisioterapeuta Carla Campos. A verdade é que estamos falando de músculos como quaisquer outros do nosso corpo, e que ajudam tanto em funções básicas como ir ao banheiro, sentar e levantar até funções mais avançadas, como ter orgasmos e parir. E não são só exercícios pélvicos (de contração voluntária dos músculos da pelve) que ajudam a fortalecer o assoalho pélvico. Você pode trabalhar toda essa musculatura se fizer, por exemplo, aulas de pilates, já que o método envolve contração e alongamento de diversos grupos musculares, incluindo a região pélvica. Outra prática que pode te ajudar? Ioga - por meio de posições que trabalham tanto a flexibilidade quanto o fortalecimento dessa musculatura. "Os tratamentos mais modernos combinam exercícios tradicionais, de contração do assoalho pélvico e também técnicas de Pilates e Ioga devidamente monitoradas por um profissional qualificado e liberadas pelo obstetra da gestante", conta a fisioterapeuta Marina Berti Yunes. Não pratica nenhuma dessas modalidades? Saiba que um bom profissional de Educação Física pode inserir alguns exercícios dentro da sua rotina de treinos, entre um aparelho e outro de musculação e por aí vai. E é possível encontrar um fisioterapeuta pélvico - que pode te ensinar exercícios para a região para serem praticados em qualquer lugar, a qualquer momento, e da maneira correta para seu objetivo. Você já imaginou que lavar a louça poderia fortalecer o assoalho pélvico? Ou dirigir? Pois bem, se você usar esse tempo para praticar as contrações desses músculos (com repetições, duração e intervalo necessários), você unirá o útil ao agradável! Só não se esqueça de, antes de qualquer coisa, falar com o obstetra. No terceiro trimestre, é interessante ainda olhar para outro fortalecimento importante, que não deve ser descuidado (e sobre o qual poucas pessoas comentam): do core - responsável pela estruturação do centro do nosso corpo (tronco, cintura escapular e cintura pélvica). "Um core bem fortalecido previne dores na coluna e faz a manutenção da nossa parede abdominal para que possamos prevenir a diástase, que é o afastamento da parede abdominal", explica Cau Saad, especialista em movimento e responsável por estudos científicos com gestantes. E atenção: trabalhar o core não consiste apenas em flexão de tronco, ainda mais em um período mais avançado como o terceiro trimestre; soluções como pranchas laterais acabam sendo bem viáveis para este trabalho. Sem vergonha de perguntar Existem milhões de opções de sutiãs. Qual o mais indicado? Você pode escolher com mais liberdade, não se mantendo restrita ao algodão, mas há casos em que, acredite, ele pode ser seu melhor tecido. "Normalmente não vai ser um problema como a calcinha, porque o seio não é uma área úmida, mas algumas mulheres podem ter problemas quando suam, desenvolver uma irritação ou uma candidíase", explica a ginecologista obstetra Julia Freitas. Quer uma sugestão maravilhosa? Se não ligar para estética, não pense duas vezes e compre aqueles dos mais baratos mesmo, de algodão, que você encontra até em lojas de departamentos. Na minha pele "Meu filho tinha uma artéria umbilical em vez de duas, mas nasceu saudável" Troca sincera Parto (inclusive prematuro): sinais para ficar atenta A avaliação do colo do útero, feita através de um ultrassom vaginal de rotina (em torno de 20 semanas), é uma das formas para o médico detectar o risco de prematuridade: se o colo estiver curto demais pode provocar um parto prematuro, e é possível tentar reverter a situação. "Tem algumas intervenções possíveis, mas esse é um momento importantíssimo para o rastreio de prematuridade", explica a ginecologista obstetra Julia Freitas, especialista em pré-natal de risco e parto humanizado. Outro exame importante é a cultura de urina, para evitar uma infecção urinária que pode desencadear um parto prematuro. Longe do consultório, é importante ficar atenta a alguns sinais que apontam para a possibilidade de um parto fora de hora, como cólicas parecidas com as menstruais, pressão forte ou dor na pelve, perda de líquido ou até mesmo a perda do tampão mucoso, que é uma camada de proteção que o corpo desenvolve para o colo do útero na gestação e que, quando liberado, apresenta uma secreção muito espessa e um pouco de sangue. Vômitos e diarreia são sintomas menos falados, mas também podem ser sinais de parto, prematuro ou não. E não esqueça das contrações regulares, com ritmo e desconforto (diferentes das contrações de treinamento); elas são o principal indício de que chegou a hora. Livro de cabeceira: "O quarto trimestre" Já pensou na importância dos três primeiros meses do bebê fora do útero? O livro mostra como o pós-parto é um momento decisivo e transformador, para o qual muitas mães não estão preparadas. Leia mais