Você está grávida e, naturalmente, sua carreira passará por ajustes - seja pelo fato de que precisará se ausentar durante a licença maternidade ou de que nem tem mais certeza se quer continuar trabalhando. Você pode ser uma workaholic, ter sido promovida ou acabado de decidir ir em busca de um novo desafio, não importa. É possível que mude de ideia (seja ela qual for), e é hora de fazer um planejamento paralelo para sua versão profissional.

"A gente está em um momento, como sociedade, em que as mulheres estão escolhendo entre carreira e maternidade. Existe sim uma discriminação, o mercado de trabalho te obriga a escolher, e isso é muito díficil para as mulheres. Dá para a gente se organizar e conciliar os dois?", provoca a advogada Cláudia Abdul Ahad Securato.

Alguns fenômenos podem estar por trás das suas decisões, e está tudo bem - o legal é entender isso e saber quando, como e se será o momento de você parar, voltar ou mudar de trabalho. "Se a mulher precisa voltar a trabalhar muito cedo, dentro do quarto trimestre, que são os três primeiros meses de pós-parto, existe uma alquimia mamífera muito antiga que faz com que o cérebro da mulher esteja mais vinculado a sintonizar com as necessidades do bebê. Você pode voltar? Claro. Mas pode não sentir essa vontade e sentir que precisa fazer um esforço surreal para isso", observa a terapeuta somática fundadora da Escola de Mulheres Criadoras Rita Monte.

Se puder ficar os primeiros quatro ou seis meses cuidando do bebê, é altíssima a chance de querer voltar ao batente com muito mais gás e dando muito mais resultado, ou até mesmo de descobrir novos talentos e ter uma transição de carreira bem-sucedida.

Vale frisar que não estamos falando de instinto materno e sim de algo extremamente fisiológico, que traz mudanças no cérebro da mulher - e que isso não deve servir ao discurso machista: a mulher não só pode como deve trabalhar (se desejar). Ela estará ainda mais poderosa inclusive, e estaria ainda mais se a sociedade respeitasse esses processos naturais e benéficos pelos quais ela passa.

"É importante dar o tempo dessa mulher se localizar novamente num corpo que mudou, num sistema de prioridades que mudou, para que aí ela possa encaixar o trabalho na vida dela de novo. A maternidade é um dos momentos em que temos a chance de poder voltar para nossa alma. Você vai sentir muito poder e entender que pode ir atrás daquilo que faz seu coração pulsar", analisa Rita.

Organizar é planejar - a curto, médio e longo prazo. Será que se afastar por muito tempo para além da licença é uma boa? Há a possibilidade de se manter no mercado de alguma forma, pontualmente, remotamente, de formas que te deixem mais confortável em equilibrar os pratos? Emendar as férias na licença ajudaria a amenizar a pressão? Buscar empresas que deem benefícios para as mães é uma possibilidade em um futuro próximo? Seja qual for a sua escolha, coloque tudo na ponta do lápis e pense em um plano mesmo, com etapas e opções A, B e C. "Nós mulheres nunca podemos esquecer que não há liberdade sem independência financeira", reforça a advogada Claudia.

E como já falamos antes, temos a opção da astrologia para as que são mais fiéis aos poderes dos céus. Investir em uma consulta astrológica, que pode te orientar quanto a questões subjetivas não só ligadas à gravidez, mas a outras áreas da vida, como carreira, pode ser uma alternativa.

"Essa é a questão número 1 que as mulheres têm vontade de olhar, seguida de questões relacionadas à saúde dela e do bebê", conta a astróloga Titi Vidal. Se precisar de uma forcinha extra para refletir, vale se inspirar em histórias que deram certo, como a da empresária Marina Vaz, que empreendeu depois de ter dois filhos. "Quando minha empresa começou a dar certo, só contratei mulheres mães. Tinha que ser remoto, flexível e ganhar mais do que se ganha? Eu queria trabalhar com pessoas que também tinham a minha realidade. E me dei conta de que essa é a realidade de muita gente". Uma coisa é importante você saber se quiser trilhar um caminho parecido: será preciso ajuda, mesmo. "A grande maioria das contratadas tinham uma rede de apoio", revela.