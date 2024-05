Um dos segredinhos mais valiosos é elevar as pernas, mas não é de qualquer jeito. A fisioterapeuta Carla Campos conta que não adianta colocar as pernas em uma cadeira, pois o desconforto irá voltar rapidamente. "É preciso deitar ou ao menos dar um jeito de elevar as pernas acima do nível do coração", explica. Dores e incômodos persistentes na lombar? "Aposte em uma bolsa de água morna, por dez minutinhos, no local, embrulhada com uma fronha para não correr o risco de te queimar."

Outra receita é apostar em exercícios de respiração, que ajudam a soltar os músculos e as preocupações que nos tencionam ao longo do dia. Um deles é o de respiração completa e consciente. "Comece com uma inspiração abdominal e continue inspirando ampliando o tórax até chegar aos ombros. Uma inspiração ampla em três andares - ventre, tórax e ombro. Imagine uma bexiga se enchendo. Sinta o abdome e o tórax repleto de ar. Depois de uma breve suspensão na respiração, de dois segundos, expire devagar com os lábios entreabertos, soltando o ar sem forçar, esvaziando primeiro os ombros. Você vai sentir um discreto movimento dos ombros caindo, depois o tórax e terminando pelo abdome", ensina a terapeuta perinatal Patrícia Bressan.

Vale pensar em uma palavra positiva ou um desejo durante a inspiração (como calma, relaxamento, saúde etc.). E, na expiração repetir ou visualizar algo do qual deseja se libertar (como tensões, dores etc.). Repita três vezes e depois deixe a respiração seguir seu ritmo. Segundo a especialista, essa respiração relaxa e recentra os pensamentos e emoções. Pode parecer complicado no começo, mas com a prática você vai sentir uma maior consciência corporal e o alívio de diversos incômodos.