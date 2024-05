O "peso" do bebê, dentro e fora do ventre: divida as responsabilidades Beatriz Zogaib Nem de longe, a maternidade é um conto de fadas, e por que não falar abertamente sobre isso? Porém, ahhhh? como ela é deliciosa! O segredo para maternar com mais leveza é unanimidade entre os especialistas: rede de apoio. E nela precisamos colocar, em primeiro lugar, nosso par. Se você tem um, não hesite em chamá-lo para a roda. "Temos a mãe ou figura maternante e o pai ou um segundo adulto cuidador, e o papel dele é alimentar essa que está maternando, proteger essa pessoa que está cuidando para ela estar disponível", afirma Maya Eigenmann, especialista em Educação Positiva. Nem sempre essa pessoa que está nesse papel entende sua importância, e está tudo bem, nada que não possa ser conversado desde já, e construído. "A conversa ao longo da gestação, entre o casal, favorece muito, não para o casal estar pronto, porque a experiência da chegada do bebê vai ser muito mais ampla do que podemos pensar. Mas refletir sobre isso antes é uma forma de ambos estarem mais flexíveis para o que fato irá chegar, e essa flexibilidade é o que vai permitir que eles estejam atentos ao que a realidade está demandando deles, orienta Arielle Rocha Nascimento. Uma boa ideia é fazer combinados, mas não se apegar a eles; isto é, vocês irão combinar algumas coisas e podem perceber que determinada regra não está funcionando. Portanto, conversem, flexibilizem, reorganizem a dinâmica familiar quantas vezes for preciso! Segundo a especialista, a chegada do bebê coloca à prova o laço que une o casal e a parceria que existe ali. "A comunicação é a possibilidade de transformar o estranhamento num novo arranjo, ainda que momentâneo." Publicidade Sem vergonha de perguntar Especialista responde: melasma apareceu, e agora? Calma, você pode ir por caminhos tradicionais, continuando com o uso de protetor solar, e vendo qual tratamento fazer depois da gestação, ou pode já saber que existem alternativas que quase ninguém fala. "A pele precisa aumentar a resistência, temos os melanócitos que formam uma barreira de proteção para a pele, quando ela mancha é porque a melanina subiu porque a pele estava fraca. A pessoa que usa filtro solar, mesmo que seja o mais forte do mercado, a pele vai manchar", revela a cosmetóloga Roseli Siqueira, expert em tratamentos para beleza natural. Como prevenir ou fazer sumir? "Aumentando a resistência, e não é o filtro solar que aumenta, é a umectação da pele". Para ontem: aposte no uso do óleo vegetal no banho uma vez por semana. Na minha pele "Acho lindo que mulheres engravidam e se sentem bonitas. Não foi meu caso" Troca sincera Conheça as opções de licença-paternidade Licença-paternidade são cinco dias corridos, mas em algumas empresas esse direito pode ser maior - entenda qual é a realidade do seu parceiro. E você sabia que o pai que trabalha não tem apenas direito à licença de 5 dias como também a estar presente em até 6 visitas pediátricas? Ou seja, não é só você nessa - só é preciso apresentar atestado, comprovando o compromisso. Infelizmente, a lei ainda não regulamenta a licença no caso de casais homoafetivos, mas o Supremo Tribunal Federal pode ajudar. "A mãe que engravida tem licença, a outra em tese tem licença-paternidade, mas vai depender eventualmente de um processo judicial. Quando são dois homens, eles precisam ajuizar ação para um deles ter o período de licença-maternidade concedido para as mães", explica a advogada Cláudia Abdul Ahad. Você sempre pode pedir antes de fazer qualquer coisa. A empresa pode te dar, empresas socialmente responsáveis vão te dar. Nesse caso, o pagamento dos benefícios sairão do bolso dela, e não do INSS. Se você botar numa planilha, esquece, esse poço não tem fundo. Só me dei conta da desvantagem de ser mulher depois que virei mãe, até então eu estava em pé de igualdade? Foi muito sem planejamento, e me senti muito sozinha. Livro de cabeceira "Aromaterapia para grávidas" - Para aproveitar, sem riscos, os benefícios da aromaterapia, da gestação à amamentação. Com abecedário de incômodos como baby blues, constipação, dor de cabeça, hemorróidas etc. Leia mais Compartilhar essa edição