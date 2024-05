Grávida também pode voar: tudo que você precisa saber para viajar de avião Beatriz Zogaib Chegou a hora daquela viagem programada para fazer o enxoval no exterior ou mesmo descansar no Nordeste brasileiro (a tal da babymoon)? Não programou nada, mas está precisando e tem recursos financeiros para embarcar nessa? Ainda dá tempo. Passado o primeiro trimestre e antes de chegar o terceiro, sua viagem de avião tem tudo para ser tranquila e sem preocupações. E é importante fazer isso agora, pois - em geral, a maioria das companhias aéreas liberam o voo apenas até trinta e duas semanas de gestação. Que fique claro: não por riscos para gestante e bebê, mas para evitar terem que lidar com um parto prematuro nas alturas. É o que nos conta a ginecologista obstetra Denise Theodosio. Estando dentro desse "prazo", fique tranquila. Apenas não esqueça: a partir de 20 semanas, todas as companhias costumam pedir atestados médicos, onde o obstetra libera a gestante para a viagem. Vale a pena dar uma olhada nas regras da empresa aérea que te levará até lá, para ver se há alguma outra questão, ou até mesmo benefício - como poltrona com mais espaço, refeição especial ou outro. E, se a viagem for internacional, não esqueça de checar orientações para turistas que chegam naquele país; alguns lugares exigem vacinação contra febre amarela, por exemplo. E é importante saber: a viagem pelos ares não traz riscos para a gestação, porém em uma viagem longa, na qual a gestante fica muito tempo sentada, há uma preocupação com trombose. "Tem que usar meia elástica, levantar para caminhar e esticar a perna para ajudar na circulação e, para quem tem maior risco de trombose, precisa conversar com seu médico para ter orientações específicas", explica Denise Theodoso. Publicidade Sem vergonha de perguntar Tontura: quando é normal e quando devo me preocupar? Se está associada à pressão baixa, a tontura pode aparecer em qualquer trimestre, principalmente em cidades mais quentes. Está calor, passou muito tempo sem comer, levantou rápido? Pode ser sim normal e passageira. Mas, assim como a dor de cabeça, a ginecologista e obstetra Julia Freitas orienta que, se ela vier associada a alterações visuais ou qualquer outro sintoma, o melhor a fazer é falar com o médico para garantir que não é preciso olhar com atenção para isso. Na minha pele "Não curti a gestação e pedi desculpas ao meu filho quando ele nasceu" Troca sincera Depois do chá de bebê, como economizar com fraldas e mais? Acredite: seu bebê precisará de muito pouco do mundo aqui fora e o mais importante será você. "Ele precisa de um ambiente salubre, saudável, uma mãe responsiva, e pra isso, ela precisa estar bem amparada, com saúde física e mental e assistida de bons profissionais, pela família e comunidade", afirma a terapeuta perinatal Patrícia Bressan. Tudo bem, você já sabe disso, mas a empolgação bate à porta, o que fazer? Concentre-se no que for de fato imprescindível e não se engane quanto: você não precisa comprar vários tipos de mamadeiras, chupetas, extratores de leite - até porque nem sabe se vai usar. "Cada família deve, dentro de sua realidade financeira, encontrar o que realmente necessita, ouvindo profissionais como ginecologistas, pediatras, enfermeiras e doulas, por exemplo, na tentativa de evitar gastos desnecessários", orienta a terapeuta perinatal. Depois do chá de bebê, faça uma lista de tudo que ganhou, para determinar o orçamento do que falta. "Uma boa estratégia para economizar com fraldas e outros itens são as compras por sites, marketplaces que vendem em quantidade e permitem uma boa condição de pagamento, incluindo descontos no pagamento no pix ou pagamento parcelado", sugere a educadora financeira Dina Prates. Outra dica: reserve uma quantia mensal para mimos que pode querer comprar por pura e simples vontade, como uma mantinha que você pode se deparar na próxima ida ao shopping - isso ajuda você a não comprar mais do que deveria e, ao mesmo tempo, se permitir curtir o prazer de escolher algo que tocar seu coração. E? importante evitar exageros nas compras, pois isso pode gerar o excesso de produtos com tamanhos e necessidades diferentes das necessidades do bebê após o nascimento. Além de comprometer o orçamento com dívidas e parcelamentos futuros." Favorito na TV "O que esperar quando você está esperando" - A jornada da maternidade contada em histórias de casais que acontecem simultaneamente. Leia mais Compartilhar essa edição