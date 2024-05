Como organizar um chá de bebê ou chá revelação: guia da festa comportada ou tranquila

Tudo depende do que você deseja e pode fazer. E aqui estamos falando de sonho (de ter uma celebração inesquecível) e de realidade (financeira). Pense nesses dois pontos e reflita o que é o ideal para você. Depois, faça as contas de quanto você gastaria com o chá de bebê ou chá revelação - lembrando que ambos podem até acontecer juntos. É o que ensina a educadora financeira Dina Prates.

Veja ainda se vale mais a pena fazer o chá de bebê em casa, em um local pago, com comes e bebes mais simples, com buffet etc. Decoração é a mesma coisa: o que você quer e o que dá conta? É possível contratar especialistas, mas também é super possível usar a criatividade e bons tutoriais e fazer aquela festa linda "do it yourself", o famoso "faça você mesma". Apenas não se desgaste. Ah, e não esqueça de calcular. Vale a pena um evento mais comportado para gastar mais no enxoval? Ou a festa de arromba e os presentes que chegarão com ela compensarão os gastos?

Para quem chegar à conclusão de que a celebração é o caminho, comece pela escolha do espaço e pela lista de convidados. Que estilo vai querer? Vai ser algo focado somente no bebê? Ou vale fazer também uma festa envolvendo adultos? Tudo isso depende do seu orçamento. E deseja algum tema específico para a decoração? "Pode-se fazer algo mais intimista para a família em casa, em um restaurante e até mesmo em um espaço maior para a família e amigos.

Uma dica para economizar e permitir a participação de mais pessoas queridas é fazer algo em salão de festas, área gourmet ou até mesmo dentro de casa - já que o espaço é o valor mais impactante no orçamento", explica a especialista em eventos Tatiana Judice. Outra dica é utilizar papelaria na decoração; são simples de fazer, com custo baixo e dá para criar uma decoração lindíssima! "Sobre comidinha, existem finger food super fofos (que já fazem parte da decor) e com excelente custo benefício. Pode ser uma boa aposta", sugere Tatiana. Para o chá revelação, algumas dicas bacanas que fogem do clichê são: