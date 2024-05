Nós sabemos que, dependendo do parto desejado, é sim preciso investir uma quantia de dinheiro, mas há alternativas para que você tenha o parto escolhido de forma segura e dentro da sua realidade financeira. "Os custos de uma casa de parto ou de um médico particular que esteja disponível para o Plantão do Parto podem ser altos, então optar por um hospital público pode ser um caminho. Aconselho a gestante a olhar seus recursos disponíveis em um orçamento geral, para entender o impacto dessa decisão", conta a educadora financeira Dina Prates.

O que é importante saber? De forma bem resumida, existe a via de parto alta (cesariana) e o parto vaginal. "Hoje em dia, se fala muito em parto normal e parto humanizado. Parto normal não abraça, necessariamente, o protagonismo da mulher como a livre escolha de posição para parir, o poder de escolha dela sobre si e sobre o processo de nascimento do bebê. Parto na água, de cócoras, no escuro, com luz acesa, com ou sem analgesia, estão dentro do mesmo guarda-chuva do parto humanizado", explica a enfermeira obstétrica Ana Luiza Zapponi. Mas e se for cesariana?

De forma resumida, podemos pensar que ela pode ser considerada humanizada se for indicada para garantir a segurança da mãe e do bebê e mantiver as características acima, ainda que a via de parto seja outra. "Seria uma cesariana com equipe que preza pela importância daquele momento, não falando sobre outro assunto que não fosse o nascimento daquela criança, as luzes ficam apagadas com apenas o foco de luz onde é feita a incisura. Se a mulher quiser música, ela poder ter, por exemplo. e, assim que nasce o bebê, se for desejo da mulher ou do acompanhante, um deles faria o corte do cordão. Teria que garantir a golden hour, se o bebê está bem não tem outro lugar para ele estar que não seja o colo da mãe."