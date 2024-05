Enxoval: o que é necessário comprar?

Dicas das amigas, listas em sites especializados, recomendações de influenciadoras? Por onde começar e, o mais importante, terminar o enxoval? "Atualmente vejo inúmeras mães angustiadas com a quantidade de bugigangas consideradas essenciais para uma boa maternidade. Inseguras, sem saber por onde começar, saem comprando tudo que poderia ajudá-las a exercer seu novo papel. A maneira como nossa sociedade, capitalista, urbana, baseada nas relações de consumo, está organizada, distancia as mulheres do fundamental? Acho importante a mulher comprar o que sentir necessidade conforme a gravidez e o crescimento da criança evoluem", comenta a terapeuta perinatal Patrícia Bressan, acostumada a acompanhar gestantes do início da gestação ao puerpério.

Bons livros, com boas referências sobre gestação, parto, amamentação, pós-parto e desenvolvimento do bebê no primeiro ano podem ajudar a esclarecer dúvidas. "Como exemplos de boas aquisições cito uma boa almofada de amamentação, um porta bebê (mochila, sling, o que a mãe e o pai se adaptarem melhor), um bebê conforto de qualidade para os deslocamentos em carro", ajuda Patrícia. Uma ideia bacana é perguntar a opinião sobre os objetos para amigos e familiares que já passaram por essa experiência, e talvez pedir emprestado para testar antes de efetuar a compra. Está querendo economizar até com os itens mais básicos? Com exceção de chupeta, mamadeira, fraldas e outros de uso pessoal, você pode apostar na compra de segunda mão, privilegiando inclusive o consumo sustentável.

E se estiver na pauta da organização, lembre também dos cuidados importantes com contratos de fotógrafos, decoradores e outros serviços.

Nem só de dor de cabeça física vive uma grávida! Por se tratar de um período no qual precisamos adequar nossa casa fisicamente e planejar tudo para a chegada de um bebê, é comum precisar de trabalhos terceirizados e, se não tomarmos alguns cuidados, podemos sim nos deparar com problemas que tiram qualquer grávida do sério. Projeto do quarto que não fica pronto a tempo, buffet do chá revelação que deixa a desejar, fotógrafo que não aparece na hora do parto e não tem substituto?

Lembre-se: qualquer prestação de serviços tem que ter contrato, e você precisa sim se resguardar? "A gente fica com o foco em outras coisas e nem pensa em algumas outras, é importante ter um contrato para garantir as entregas", afirma a advogada Adriana Strabelli. Segundo ela, outro cuidado básico é ver se a empresa realmente existe, há quanto tempo está no mercado e os depoimentos de quem já a contratou. "Ainda mais porque hoje a empresa pode fazer anúncios nas redes sociais e não ser sólida. Ou seja, ser ótima em marketing e não trabalhar de forma séria".