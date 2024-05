Envolva família e amigos para rede de apoio não virar uma peneira Beatriz Zogaib É bom internalizar: será necessário ter uma rede de apoio, seja ela composta por familiares, amigos ou por pessoas que serão pagas para ajudar. Assim, "você estará minimamente preparada para cuidar do bebê e ele não precisa de muito mais do que você", explica a terapeuta perinatal Patrícia Bressan. Por isso, seu entorno deve ser minimamente tranquilo para que consiga exercer a maternidade de forma mais confortável e leve possível. A verdade é que, muitas vezes, não temos quem faça por nós, e em outras tantas, esquecemos de olhar ao redor e pedir ajuda - antes mesmo de parir - mas esse é o momento ideal para treinar o pedido e a aceitação do suporte vindo de fora. "Comece a ter esse olhar, a pensar em quem você pode começar a acionar para ser sua rede de apoio?", sugere a especialista em Educação Positiva Maya Eigenmann. Segundo ela, não precisa colocar tudo na mão de familiares; você pode e deve contar com amigas em quem confia e até mesmo se permitir conhecer outras mulheres com quem pode trocar ajuda, ainda que seja apenas em formato de troca de desabafos ou recomendações de pediatras, babás, escolinhas? "Pela maneira como fomos educadas, muitas vezes nos sentimos desconfortáveis em pedir ajuda, achamos que temos que fazer tudo sozinhas, e acabamos entrando em um ciclo de muita solidão. Mas sua criança vai precisar de uma mãe nutrida emocionalmente", afirma Maya. Portanto, liberte-se do lugar em que a gente mesmo se coloca, aquele em que parecemos multifunção, mas, na real, ficamos extenuadas. E, se a ajuda de familiares ou pessoas próximas começar a ser sinônimo de interferência (ao invés de proporcionar um ambiente seguro, de acolhimento e pessoas que se importam), vale a pena talvez pensar na terceirização paga da ajuda, tendo em mente que o mais importante é preservar o seu bem-estar e, consequentemente, o do seu filho. "O bebezinho está ali absorvendo todo esse cortisol, se essa mãe está estressada o tempo todo, o bebê está absorvendo", lembra a neuropedagoga Maya Eigenmann. Publicidade Sem vergonha de perguntar Preciso de uma doula? Se você deseja ter a ajuda de uma profissional com conhecimentos mais diversificados e que pode te acompanhar da gestação ao parto, ajudando inclusive a escolher o restante dos profissionais que irão te acompanhar nessa jornada, a resposta é sim. "A doula é isenta de qualquer vínculo com a equipe, então traz luz sobre os profissionais pelos quais aquela família está sendo assistida, entendendo qual é o perfil dos pais e ajudando a direcionar para os profissionais adequados a eles", explica Viviane Bon Campos, doula e instrutora Gentle Birth (parto respeitoso). Segundo ela, é comum a gestante ter dúvidas sobre se continua com o mesmo ginecologista de antes, se vai no médico que fez o parto da amiga, se prefere um médico mais velho ou mais novo - e o papel da doula é também ajudar a grávida a organizar as ideias e dar dicas de outros profissionais inclusive, como nutricionistas, profissionais que fazem bons ultrassons, fotógrafos etc. "A mulher tem o direito de ter uma equipe multidisciplinar, ou seja, acesso a profissionais especializados em cada área", diz. E saiba que há vários tipos de doula, as que só acompanham o pré-natal, as que só estão presentes na hora do parto, as doulas pós-parto e as doulas para famílias que estão adotando filhos. Um dos momentos emocionantes que faz parte do universo da doulagem: ela pode ajudar a realizar o carimbo da placenta (se for um desejo seu)! Na minha pele "Tive um parto normal e uma cesárea no mesmo dia, na 25ª semana" Troca sincera Inchada, desajeitada, com estrias e celulites: socorro, como me cuido? Primeiro, vamos respirar fundo, soltar os ombrinhos e lembrar que você está gerando uma vida dentro de você. Olha só que mulher incrível e poderosa. É claro que os incômodos aparecem, mas vamos ajudar a amenizá-los para você também ter um pouco de descanso. Para as estrias, "o maior segredo é aumentar a elasticidade da pele, a gestante precisa de uma pele elástica", explica a cosmetóloga Roseli Siqueira, expert em tratamentos naturais, defensora do uso de óleos vegetais no banho. Uma gotinha na pele molhada e a mágica já começa a acontecer. A receitinha promete impedir o surgimento ou o aumento das estrias, junto com um truque, também feito no banho. "Elas surgem porque as fibras do tecido conjuntivo se rompem. Por isso que falo para usar a bucha vegetal no baixo ventre, ela ativa a circulação, a pele fica vermelha, e tudo o que tem de bom na alimentação da gestante automaticamente vai hidratar a pele, pela circulação", diz. Isso mesmo, é preciso olhar para a alimentação. E com a celulite não é diferente, já que ela tende a aparecer pelo aumento da retenção de líquido na gravidez. Estria ou celulite apareceu por aí? Fique tranquila, é possível cuidar delas depois. "Caso não seja possível evitar a celulite durante a gestação, hoje temos inúmeros tratamentos tanto para estrias quanto para celulites", tranquiliza a fisioterapeuta Marina Berti Yunes, CEO do IMBY, clínica multiprofissional, focada em bem estar, estética e saúde. Inchaços? Você vai agradecer por essa dica simples e que ninguém dá: contrair a panturrilha ajuda a reduzir o desconforto nas pernas. "Esse músculo é a bomba do coração nos membros inferiores. Pode fazer essas contrações em pé ou sentada", explica a fisioterapeuta Carla Campos. Faça cozinhando, enquanto espera o elevador, no meio do expediente de trabalho. E com a gravidez avançando, fale com seu professor, é esperado que, em alguns momentos, o profissional de Educação Física peça modificações na forma de executar um ou outro exercício para evitar dores, ele estará adaptando o movimento ou as séries dos aparelhos às necessidades do seu corpo naquele momento - priorizando uma gravidez saudável e sem riscos. No dia a dia, se respeite e lembre que seu corpo está passando por um lindo processo que, sim, requer algumas trocas. "Prefira a utilização de sapatos confortáveis e tenha maior cuidado ao se movimentar ou se exercitar, lembrando que pode haver perda do equilíbrio mais facilmente", sugere a ginecologista obstetra Andrea Menezes.