Pratique o autocuidado, tire um tempo para você Beatriz Zogaib Você já deve ter sentido: existe uma cultura na qual a grávida tem atenção de todos, mas já notou que a tendência é as pessoas olharem para seu bem-estar considerando "apenas" seu bebê? Ninguém faz por mal, pelo contrário, mas se não pararmos para nos observar, é quase inevitável que, nós, gestantes, também façamos isso com nós mesmas. "O que está dentro da grávida é muito vulnerável, ela tem uma atenção especial não pela mulher, mas pelo que ela carrega", observa a psicóloga Arielle Rocha Nascimento, que acompanha mulheres da fase tentante ao puerpério. A boa notícia é que vemos cada vez mais o despertar desse olhar mais profundo e que você tem escolhas. "Tem tido uma linha médica mais humanizada, que tem destacado a importância de olhar para a mulher e é preciso que haja profissionais com esse olhar e todo o laço social para sustentar que a mulher precisa estar bem, e não é um estar bem só organicamente. A mulher não é só um corpo a ser investigado e monitorado", defende. Não está nas suas mãos forçar que te olhem para além da mulher que carrega um filho no ventre, mas você pode escolher profissionais que te tratem de uma maneira mais holística (para não falar humana, né?). Cerque-se deles e se enxergue por inteiro também. Algumas formas de fazer isso? Reserve espaços na agenda para continuar dando atenção para as coisas que você gosta. Assistir a séries, sair com amigas, ler livros que não falem de maternidade? Não esqueça de que receber toda a atenção por estar grávida não significa que se sentirá reluzente ou importante: é comum se incomodar com as mudanças físicas, sentir dificuldade em reconhecer o próprio corpo ou se irritar com os incômodos que podem te debilitar física e emocionalmente. Se respeite, se escute e, se algo aí dentro estiver te incomodando, vale procurar ajuda terapêutica, onde você terá espaço e acolhimento para mergulhar em você. Segundo a terapeuta perinatal Patrícia Bressan, é de extrema importância a gestante olhar não só para o que o bebê precisa, mas também para o que você necessita, para o seu bem-estar. "Às vezes se gasta muito dinheiro com enxoval e decoração, mas sugiro investir na sua saúde mental e física". Sem vergonha de perguntar Ultra 3D ou 4D: vale a pena? Depende? de você! "Não é absolutamente necessário, mas se quer fazer tudo bem", comenta a ginecologista obstetra Julia Freitas. Esse tipo de exame poderia facilmente ser chamado de "ultrassom social", pois muitas vezes fazemos para poder mostrar as imagens (que, sim, são fofas!) para familiares e pessoas próximas. Vai ser legal? Muito! Mas tem um custo, e aí só você pode decidir se o benefício vale a pena. Na minha pele "Achei que estava na menopausa, mas fiquei grávida naturalmente aos 47" Troca sincera Relacionamento não está bom: separo agora? Depois do parto? Vamos para terapia de casal? Vamos começar dizendo que a terapia sempre é recomendada, e se engana quem pensa que só por conta dos desentendimentos. Gestar um bebê é um momento transformador para todo o casal e, mesmo que não haja desentendimentos expressivos, essa pode ser a oportunidade para rearranjar a dinâmica em dupla antes da chegada de um "terceiro". Vá sem medo! Seja para algumas sessões pontuais ou para um acompanhamento mais longo, seu relacionamento agradece. Já sobre separar ou não, está aí uma pergunta difícil para qualquer pessoa, mesmo um psicólogo responder. "A mulher fica muito mexida, ou por questões hormonais ou pelas transformações no corpo e ao seu redor, e os homens também ficam mexidos, afinal a vida dele também está se transformando. O ideal seria não mexer em nada para além disso que já está acontecendo e que é um turbilhão de mudanças. A princípio, eu falaria para esperar um pouco, para ver se o relacionamento não está em crise por essas transformações. Mas, como tudo na vida, é preciso olhar para o custo-benefício", avalia a psicóloga existencial Maria Silvia Logatto. O mais indicado é ter paciência, mas não deixar de olhar para a sua realidade: se o relacionamento estiver insustentável, abusivo, tóxico, te fazendo mal de verdade, a separação pode ser um caminho, mesmo antes do parto. Se você for das mais místicas, uma outra ideia é recorrer à astrologia, mas não só ler seu horóscopo, e sim buscar uma especialista que trabalhe de forma séria. "A astrologia é muito mais profunda e útil nas nossas vidas do que imaginamos. É possível entender se é uma crise passageira ou não, a gente pode orientar para esperar até um período ou ver se vai melhorar", explica a astróloga Titi Vidal. Livro de cabeceira "A Encantadora de Bebês Resolve Todos Os Seus Problemas" - Ensina como agir com os seus filhos desde as primeiras semanas de vida até os primeiros anos da infância, com técnicas que facilitam o dia a dia.