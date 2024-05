Mente sã ou nem tanto? Meu cérebro virou um pudim Beatriz Zogaib O ciclo gravídico-puerperal, mexe não só com o corpo da mãe, como também, e muito, com seu psiquismo. Falando Português bem claro? É comum grávidas se sentirem alheias, "fora do ar", num estado mental e emocional particular e? esquecer das coisas mais do que estava habituada. "Certamente mudanças hormonais contribuem para tanto, e a gravidez tem a característica de deixar as mulheres em um estado de consciência modificado. É natural elas estarem menos interessadas no mundo externo e mais voltadas para dentro", explica a terapeuta perinatal Patrícia Bressan. Sem falar nas preocupações com questões práticas relacionadas à gestação e a chegada do bebê, como enxoval, pré-natal, parto - que ocupam bastante a sua cabeça e sua agenda. Seu foco muda, e tudo mais do que normal se perder o interesse em assuntos, pessoas e eventos que não estejam ligados a essa fase especial. É como se você estivesse preparando o ninho - e está! "Nas mulheres que gestam, as barreiras entre seu consciente e inconsciente ficam mais permeáveis. Lembranças, traumas e histórias da infância emergem com mais facilidade. É bastante comum grávidas terem pesadelos e sonhos estranhos, sentir que estão com a intuição mais aflorada. A mulher pode tomar decisões importantes de mudanças na vida que em outro momento seriam mais difíceis", exemplifica a terapeuta. Comportamentos que em uma pessoa não gestante seriam considerados patológicos, para uma grávida ou puérpera são tidos como naturais. Dica? Esse é um momento muito bom para iniciar uma psicoterapia, pois há menos resistências psíquicas. E, claro, se essas situações causam muito desconforto e sofrimento para você (e não para os outros!), o acompanhamento psicológico passa a ser essencial. A psicóloga Arielle Rocha Nascimento, que atua no acompanhamento de gravidez, infertilidade, reprodução assistida, parto e puerpério, explica que é esperado que a disponibilidade psíquica das gestantes fique alterada. "A gestação, quando vai bem, faz com que a mulher se volte para esse momento e para si mesmo, , de modo que as questões externas, que até então a grávida conseguia conciliar com mais facilidade, acabam ficando desfocadas. Isso não significa que algo está errado ou que não deveria acontecer. Se você pensar que é algo coerente com o momento que está vivendo, fica mais tranquilo", afirma. Quer um motivo especial para se sentir em paz com esses esquecimentos? O menor foco no externo aguça sua sensibilidade e te prepara para a atenção e o cuidado que só você poderá dar... "O que é exigido da mulher nesse momento é de fato uma devoção para que ela possa estar sensível para o que há de vir, o bebê vai chegar completamente dependente desse olhar de alguém que tem que saber o que ele está precisando", observa a especialista - lembrando que nem sempre é fácil saber o porquê um bebê chora, e que essa sensibilidade não dará resposta imediata, mas é exatamente o que te ajuda a descobri-la! Publicidade Sem vergonha de perguntar Não consigo descansar a cabeça e nem o corpo. O que pode ajudar? Para cabeça, você já pensou em meditar? "Mindfullness é uma prática de meditação que pode ajudar e aliviar nos quadros de ansiedade ou pensamento acelerado. Meditar é difícil, mas sempre pergunto: como você tentou meditar? Meditar 20 minutos é nível avançado. Minha dica é começar com um tempo curtinho e ir introduzindo isso como um hábito cotidiano", explica a psicóloga existencial Maria Silvia Logatti. E não desista se , muitas vezes você tiver vontade, a vida contemporânea não combina muito com meditar. "Ela é frenética e o meditar é parar. Por isso, gosto de usar um aplicativo para programar o tempo de meditação. Além de começar com tempo bem curto, indico começar com meditação guiada, depois uma semi-guiada para depois meditar sem uma voz guiando." Não se preocupe em realizar a atividade de forma perfeita de imediato, apenas reserve um tempo para se habituar ao mindfulness - que é nada mais do que a união de dois termos em inglês: mind (mente) e fullness (de full, que significa cheio, completo) - ou seja, é a prática da atenção plena, da presença total da mente naquilo que estamos fazendo. Agora, para o corpo, há alguns recursos para te ajudar, tanto com relação a dores quanto a inchaços. Nossos especialistas recomendam desde uma drenagem linfática até a acupuntura. Você pode agendar para o final do expediente ou usar técnicas que pode fazer sozinha em horário de almoço, como automassagem ou meditação. Escolha o que faz mais sentido para você e, claro, o que te traz resultado. É importante lembrar que seu trabalho precisa ser condizente com sua saúde física e mental. "Em tese, as empresas são obrigadas a promover ambientes saudáveis e seguros para a gestante. Se em algum momento, você estiver em um ambiente ou atividade em que se sinta insegura, você pode pleitear para que sua atividade seja alterada, pelo menos naquele momento", explica a advogada Cláudia Abdul Ahad Securato. Na minha pele "Grávida, me livrei de um abusador e hoje minha filha é minha fortaleza" Direto ao ponto Pedimos para a doula Viviane Bon Campos explicar como você pode ter benefícios variados com ajuda de óleos essenciais, acupuntura e outras técnicas de autocuidado. Óleos essenciais são interessantes para ajudar a acalmar e relaxar. "Geralmente é utilizado em massagens para melhorar a circulação sanguínea ou mesmo na drenagem linfática. E no dia do parto podem ajudar a deixar o ambiente mais acolhedor e confortável";

A acupuntura tem inúmeros benefícios na gestação, como tratamento de dor, pressão, enjoos, para virar bebês que estão pélvicos, para estimular o parto. "Deve ser realizado por um acupunturista especializado em obstetrícia";

A fisioterapia pélvica e a atividade física se complementam e devem estar na rotina da gestante independente da via de parto. "Principalmente para ter qualidade na gestação sem dor e ter um pós parto com uma recuperação melhor sem intercorrências". Troca sincera Considere essas dicas para a decoração do quartinho A pediatra Daniela Anderson orienta a pensar nas acomodações com calma durante a gestação, levando em conta a sua realidade, e respeitando as possibilidades que tem, sem estresse. Tem um quarto só para dividir entre o filho mais velho e o que vem chegando? Tudo bem, apenas faça as adaptações necessárias. O recém-nascido vai dormir no seu quarto? Pense em um bercinho que se acople à cama, ou um cantinho dedicado à ele. "Temos uma diversidade de famílias, algumas que têm casas gigantescas e outras que moram em casas menores", lembra. A arquiteta Natália Castello, especializada em arquitetura infantil, enfatiza a importância de olhar para a essência da família na decoração. "O que você quer trazer para o espaço do bebê? Gosta de natureza? De viajar? O quarto do bebê não precisa necessariamente ter um tema, pode ser atemporal e trazer referências que são importantes para a família", diz. Segundo a arquiteta, hoje as pessoas pensam em um quarto que dure mais tempo, que a criança possa usar em toda a primeira infância, usando recursos como listras, nuvens e tons não necessariamente pastéis ou "bebê". Peças-chave e como escolhê-las: Guarda-roupa: É interessante escolher uma peça de qualidade, que dure muitos anos, mas prefira uma peça mais neutra, em branco ou cinza, que fique superbem em qualquer cor que esteja na decoração.

Berço ou cama Montessori: Não precisa investir rios de dinheiro em berço, ele será substituído em pouco tempo e, por isso, pode ser uma boa apostar em uma caminha montessoriana (baixa e que permite que o bebê aprenda a entrar e sair dela sozinho).

Cômoda: Outra peça-chave que vale mais o investimento, ela será seu apoio não apenas na troca de fraldas, mas para guardar peças que não caberão no armário ou que precisam ter um acesso diferenciado. Inclusive, a cômoda pode vir a guardar brinquedos mais pra frente ou ir para outro canto da casa

Poltrona: Você passará um tempo mais nela, mesmo que não amamente - você vai dar mamadeira ali, descansar e ninar o bebê - e é importante ter conforto. A sugestão é optar por uma que tenha apoio de braço e que não tenha tanto a cara de poltrona de amamentação; ela também poderá ser útil na sala em um futuro próximo

Tapetes, papel de parede, etc: Use o valor que usaria num berço mais caro (e que tem prazo de uso) para comprar itens decorativos que dão todo o charme para o cômodo, como papel de parede e tapetes (escolha os que não escorreguem e tragam conforto quando o bebê engatinhar, sentar e brincar. Favorito na TV "Ligeiramente grávidos" - Uma jornalista de sucesso e um grande obstáculo; uma noite amorosa com Ben, um rapaz irresponsável que ela conheceu em um bar, e o resultado?positivo. Leia mais Publicidade Compartilhar essa edição