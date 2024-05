Uma voz -ingrata- pode aparecer na sua cabeça pensando: 'Tenho uma relação ruim com a minha mãe, vai ser igual com meu filho'? É comum ter esse receio, mas vamos nos libertar? Nossa história é escrita e reescrita diariamente e você tem o poder de escolha em suas mãos. É o que dizem duas especialistas, de áreas distintas inclusive. "As relações são construídas a partir de bases diferentes, embora com elementos em comum nas famílias. O fato da mulher já ter essa preocupação sinaliza que ela está consciente dos problemas relacionais com a mãe e portanto alerta a repetições de padrões", avalia a terapeuta perinatal Patrícia Bressan.

Você já deve saber, mas não custa recordar: cada relação é única, assim como cada vida é única. "É comum que a chegada dos filhos façam as mulheres se reencontrarem com a criança que foram e com as feridas da infância. Pode ser sofrido encará-las de frente, porém, este pode ser um momento muito rico de transformação." Uma das dicas para não repetir a relação que você teve com a sua própria mãe é estar atenta às demandas do seu filho e às suas próprias, evitando projeções e compensações. Além dessas estratégias essenciais para a construção de vínculos seguros e saudáveis com seu bebê ao longo da vida, caso ainda não faça acompanhamento psicoterápico, este momento pode ser ideal para começar.

Segundo a astróloga Titi Vidal, teoricamente, a informação sobre a relação com a nossa mãe está e nossa relação com nossos filhos está no mesmo lugar no nosso mapa astral, e a tendência natural é que a gente seja igual ou vá para o extremo oposto - mas não há uma regra. "Nosso mapa é o nosso destino, em termos de ser um leque de opções, mas a gente tem livre arbítrio de escolher dentro das opções. Posso explicar para uma mãe que tem a lua X como a mãe dela foi daquele jeito, mas que essa lua também traz outra possibilidade, e que ela pode fazer de outro jeito", diz.