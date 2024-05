Corrimento, coceira vaginal, herpes...

Normalmente nós, mulheres, temos "corrimento" - e isso é normal: se deve à produção de muco pelo colo do útero. Se você ainda se incomoda, agora é para internalizar: trata-se de uma secreção natural, que pode sofrer alterações em determinadas fases da vida, inclusive na gravidez, quando nosso corpo passa por adaptações, como o aumento do metabolismo e da temperatura corporal, além das mudanças hormonais da gestação, que por si só podem tornar o pH da vagina mais ácido. Essas mudanças, inclusive, são uma forma de proteção a infecções bacterianas, mas também podem facilitar quadros causados por fungos, entre eles a Cândida, o que causa a famosa candidíase (gerada pelo fungo Candida).

O vírus da herpes é outro conhecido comum do corpo feminino, e gestantes não estão imunes. Nesse caso, o cuidado deve ser maior: a estimativa do Ministério da Saúde é que entre 13% e 37% das pessoas que contraem o vírus apresentam sintomas e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 417 milhões de pessoas, entre 15 e 49 anos, têm o vírus HSV-2, causador do herpes genital. O grande problema? Há o risco da gestante transmitir o vírus para o bebê no momento do parto, podendo provocar a morte ou problemas neurológicos nele. Mas não se apavore se tiver o vírus: há formas de controlá-lo e, caso esteja manifestado na hora do parto, a cesariana vem para ajudar, sem riscos. O que é importante saber? E fazer?

Na dúvida sobre a cor ou textura do seu corrimento, fale com o médico. Coçou? Pode ser candidíase, e é preciso tratar para evitar seu desconforto. "A princípio não é preocupante, mas é extremamente desconfortável. Na gravidez, é mais comum, por ter mais corrimento fisiológico. E outra coisa que pode estar associada a ela é a diabetes e é preciso ter certeza de que não há um desequilíbrio nesse sentido", explica a obstetra Julia Freitas. Tem várias maneiras de evitar e de prevenir. Coçou em tem feridas? Pode ser herpes genital, e o especialista saberá identificar com facilidade e traçar um plano de ação. "Não é porque é gestante que você não colhe material, a gente não pode ter a genitália feminina inacessível", lembra outra especialista, a ginecologista e obstetra Ana Paula Junqueira.