Você não precisa fazer todas as escolhas agora. Quer esperar para saber o sexo? Espere! Ainda está em dúvida sobre o nome do bebê? Zero problemas. "Se você estiver conectada ao seu sentir, as decisões estão muito claras. Agora se você começar a tomar decisões com base nos outros, porque outras pessoas possuem expectativas, aí as escolhas ficam pesadas e, mais do que isso, você deixa de fazer o que faz sentido para você", afirma a terapeuta integrativa Michelle Occiuzzi, especialista em comportamento materno.

A gente sabe que nem sempre é simples: todo mundo resolve fazer mil perguntas, não é? O quartinho está pronto? Já fez a mala da maternidade? Vai ser normal ou cesárea? E por aí vai? Respire fundo e se conecte com seu eu interior. Você, aí no fundo, sabe as respostas. Evite se sentir ansiosa ou obrigada a cumprir protocolos. "Quando se trata de perinatalidade, tudo o que se passa na gestação, o bebê sente. A mãe ansiosa libera alguns hormônios, como cortisol e adrenalina, e o bebê se habitua a receber esses hormônios e já nasce ansioso, reforça Michelle. Fique tranquila e entenda que nem tudo precisa ser decidido agora e nem mesmo compartilhado.

Mas e o parto? Já é hora de já começar a pensar? Sim, e não. Você pode desenhar um plano de parto junto aos profissionais que escolheu, mas não antecipe preocupações: o indicado é, a partir do momento que se sentir segura e confiante com a equipe, se cercar apenas dela para tirar dúvidas. "Você quer se assegurar que vai estar bem assistida e, considerando que a gente vive em uma realidade de mídias sociais, a gente tem um bombardeio de informação, mas isso não significa que estamos adquirindo conhecimento. A partir daí, as pessoas começam a ficar muito ansiosas e preocupadas", pondera a especialista. Confie em quem está ao seu lado.