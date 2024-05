Barriga crescendo, pique bombando Beatriz Zogaib Agora é o momento da sua libido!!! E é interessante entendermos que a libido não é a vontade de transar... "Libido é uma coisa, desejo sexual é outra. Libido o bebê tem, uma senhora com 100 anos tem. Ela é uma energia que existe dentro de cada um e ela oscila. Libido é sinônimo de energia vital", explica o sexólogo Paulo Tessarioli. O mais surpreendente? Essa energia pode ou não estar relacionada ao desejo sexual, isto é, você pode ter fases de libido baixa e desejo sexual alto, e vice-versa. A dica? Aproveite cada uma das fases. E, sim, o segundo trimestre costuma ser um momento de muuuuuita energia. Ou, pelo menos, muito mais do que no comecinho ou no finalzinho da gestação. Na décima sexta semana de gravidez, as mudanças no seu corpo passam a ser muito mais bem-vindas: ao invés de enjoos e mal-estar, você sente a barriga finalmente mais saliente, com aquele formato de gravidez mesmo - e é por esses dias que começa a sentir o bebê mexer! Você também está de volta ao ritmo na rotina de treinos (se é uma mãe que pratica atividade física) e isso traz mais bem-estar, segundo a educadora física Juliana Calheiros. Sem náuseas e vômitos, você tende a sentir um aumento progressivo do apetite (e pode inclusive sentir mais prazer comendo o que gosta e não conseguia). E se, fisicamente, você está melhor, emocionalmente também acaba se sentindo mais estável e tranquila? Lindo não é? Mas, calma lá, tudo bem se nem todos os dias forem assim. É possível dar uma forcinha para nossa energia. "Às vezes, a gente está com a libido baixa, mas a gente sabe modular nossa libido. A libido vem da teoria da afetividade, ou seja, do afeto, do que te movimenta", conta Paulo. E o que pode te movimentar? Pense na sua motivação para fazer algo que precisa, na recompensa que terá em seguida ou até mesmo depois. Quer extrair o máximo dos dias de maior energia? Aproveite para treinar pela manhã, horário que tende a ter uma temperatura mais amena para você e para o bebê. Reserve um tempo ainda nessas semanas de maior pique para comprar os itens essenciais do enxoval. E que tal cuidar das mudanças e da nova organização dos cômodos da casa enquanto não bate aquele cansaço do barrigão maior? Não esqueça: resolver questões profissionais que peçam mais disposição também pode ser uma boa. Publicidade Sem vergonha de perguntar Coisas estranhas têm acontecido: comecei a roncar do nada e tenho irritações ao usar calcinha. É loucura minha? Vamos por partes: o ronco normalmente é uma questão mecânica mesmo, de compressão do diafragma e pode ajudar ou atrapalhar conforme a posição de dormir. "Evitar comer logo antes de deitar, elevar a cabeceira, colocar mais travesseiro ou dormir de lado pode ajudar", diz Julia Freitas. Se você nunca roncou e está roncando agora, está tudo bem. Mas, se sempre roncou, o ideal seria realizar uma avaliação junto a uma clínica especialista em sono, lembrando que a apneia é um fator de risco para várias doenças. Já sobre as roupas de baixo: "Calcinha de algodão com certeza, para a vida, não só para a gravidez. O tecido sintético ou microfibra aumenta a temperatura da vulva, que já é uma região mais quente e úmida, então é claro que você vai favorecer vulvovaginites. E na gestação, você já está com uma imunidade um pouco mais baixa, então a chance de ter esses desequilíbrios é maior", orienta a ginecologista obstetra Julia Freitas. Ficar sem calcinha pode? Deve, pois isso significa que não terá nenhum tecido alergênico diretamente em contato com a vulva, mas algumas mulheres podem se sentir desconfortáveis e é preciso ter certeza de que sua roupa é larguinha (sem contato com a vulva) ou é de algodão. Na minha pele "Fiz transição capilar quando engravidei, e minha bebê veio de cabelo liso" Troca sincera Quero mudar de emprego! Devo esperar a volta da licença-maternidade? O ideal é esperar voltar da licença-maternidade. A gente sabe, às vezes fica difícil sustentar um emprego que não está nos fazendo feliz, mas esse não é o momento para mudanças, até porque você terá benefícios ao continuar onde está - especialmente se for contratada em carteira. E, acredite, as coisas podem ir naturalmente para a porta de saída do seu emprego atual. "Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mostra que 54% das mulheres, em até dois anos que voltam da licença-maternidade, são demitidas ou pedem demissão. Infelizmente, você também pode fazer parte dessa estatística", reforça a advogada Cláudia Abdul Ahad Securato. É possível sim que outra empresa te contrate durante a gestação, mas buscar uma nova oportunidade agora traz o risco de seu chefe atual descobrir e você perder seu trabalho sem ter outro. Rita Monte, terapeuta somática fundadora da Escola de Mulheres Criadoras, ressalta a importância de se concentrar na segurança e em prepara uma reserva financeira para depois, quando de fato você pode querer mudar tudo! "A gestação não é a hora de mudar de carreira, essa hora é o puerpério. Se você tiver apoio para viver o puerpério, vai poder fazer uma revisão de vida na direção da sua essência. E aí sim a mudança que você vai fazer de carreira, vai ser para uma ótima direção. Mesmo que dê trabalho, você vai estar alinhada ao que seu coração quer", diz a especialista. Livro de cabeceira "O conflito a mulher e a mãe": se quer pensar no mito de que toda mulher tem o desejo e o instinto natural de ser mãe, esse é o livro. Para "desromantizar" e entender os efeitos de expectativas, restrições e obrigações maternas. Leia mais