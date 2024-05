Sentindo os movimentos do bebê, mas sem bater papo Beatriz Zogaib Muita cena de filme nos induz a achar que falar com a barriga durante a gravidez é comum e necessário, mas está tudo mais do que bem se essa não for a sua praia. "Essa romantização da gravidez, onde a pessoa tem vontade de conversar com a barriga ou colocar música clássica para o bebê não é uma realidade para todas. Algumas mulheres vivem isso, mas não significa que todas vivam. Atualmente a gente consegue detectar a gravidez muito precocemente, mas isso nem sempre esteve presente na humanidade, é bastante recente. Muitas mulheres antes só percebiam que estavam grávidas depois do atraso de mais de uma menstruação ou com o crescimento da barriga, e tem a cobrança da sociedade de já se sentir mãe logo e isso é uma coisa inventada", observa a psicóloga existencial Maria Silvia Logatti. A dica é abraçar a mãe que você está sendo e tem vontade de ser nesses meses, sem cobranças, pois o tempo naturalmente vai aguçando a conexão com seu bebê, e do seu jeito. Você pode não conversar com a barriga, mas viver acariciando o ventre por exemplo, ou ter outros cuidados com alimentação, ingestão de água, sono e tantos outros - que também são linguagens de amor, apenas menos romantizadas. Segundo Maya Eigenmann, expert em Educação Positiva, é comum que a vontade e a ação de ter um filho venha de um lugar de vazios e sonhos, quase como um mantra "agora vou ser feliz", mas gerar com base em carência não vai ser saudável - isso contribui para um ciclo sem fim de expectativas, em grande parte das vezes, frustradas. Antes ou durante a gravidez, se pergunte: como estou com minhas sombras, meus traumas? Se achar que há temas a serem trabalhados com ajuda de alguém especializado, não se sinta menos mãe em procurar por esse atendimento, lembrando que há psicólogos que atendem por convênio médico, faculdades que colocam estudantes do último ano de Psicologia para atender a população e as boas e velhas amizades. "Pra quem não tem condições de pagar terapia, que a gente não despreze o poder curativo de conversas acolhedoras. O processo do cuidado de traumas não precisa ser algo exorbitante e, se não tiver condições, ajuda estar em comunidade, com pessoas que te ouçam." Publicidade Sem vergonha de perguntar Preciso ter algum cuidado com tatuagens e piercing? Simples e fácil: não pode fazer tatuagem e nem piercing durante a gravidez - pelo risco de contaminação, mas - caso você já tenha o piercing ou a tattoo - os cuidados se mantêm. Isso inclui higiene onde há os furos e a hidratação e proteção solar onde você foi tatuada. Tem piercing no umbigo? Não precisa tirar, só se te incomodar, segundo a dermato Geisa Costa. Na minha pele "Voltei da licença-maternidade grávida de novo, em uma empresa nova" Troca sincera Minha vontade de transar aumentou, está liberado? Uhuuul, bora comemorar! É esperado que haja flutuações no desejo sexual de acordo com as mudanças hormonais, que podem te deixar mais sensível ao toque e ao prazer em determinados momentos. Se está praticando atividade física, pode ser que ela também esteja colaborando. Segundo Juliana Calheiros, expert em treinos femininos em diferentes fases da vida da mulher, o aumento de massa magra traz aumento de "hormônios masculinos", e eles contribuem para a vontade de?sexo! De forma geral, as gestantes que treinavam em um ritmo intenso antes, se não tiverem com nenhum mal estar, podem voltar ao seu ritmo habitual. Com cuidado, até posições que exigem mais flexibilidade estão mais liberadas. No início, você estava produzindo mais relaxina, hormônio que, em resumo, ajuda seu quadril a expandir. "Como ele vai para outros ligamentos e tendões (joelhos, tornozelo e coluna?), o exercício tem que estar direcionado para não ter lesão", conta Juliana Calheiros, especialista em treinos femininos, que atua com mulheres gestantes até pós-menopausa. Só não se esqueça: é sempre preciso conversar com o obstetra se sentir qualquer desconforto. Inclusive, entre a décima segunda e décima quinta semana, ele pode te liberar para começar exercícios pélvicos, aqueles que ajudam a prevenir o laceamento dos músculos da pelve, incontinências (urinária ou fecal) e bexiga caída (que pode acontecer independente da via de parto) após o nascimento do bebê. Favorito na TV "Mais uma chance": eles querem muito um filho, mas, aos 40 e tantos, não conseguem, e a chegada da sobrinha traz esperanças. Leia mais Compartilhar essa edição