Lá vem o segundo trimestre: será que rola uma baby moon? Beatriz Zogaib Essa nova moda de viajar antes do parto surgiu a partir da honeymoon (lua de mel) e foi batizada de babymoon (que seria uma "lua de bebê"). Como o nome indica, a ideia é uma viagem do casal durante a gravidez para ter um momento de tranquilidade, relaxamento e celebração antes da chegada do bebê - e é uma ótima ideia, certo? Mas quando fazer? É simples. A gravidez é tradicionalmente dividida em três trimestres. No primeiro é mais comum ter sono e enjoos, o que pode atrapalhar a viagem e, por mais que não haja riscos para mãe ou feto, é mais comum esperar as primeiras 12 semanas, por ser um período delicado. "O segundo trimestre é a melhor fase pra viajar, porque normalmente já tem uma disposição melhor, o apetite está melhor e a barriga não está tão grande, porque depois no terceiro trimestre não é que não pode, mas já pode dar falta de ar, cansaço, dor nas costas pelo próprio peso da barriga", indica a ginecologista obstetra Denise Theodosio. E você pode ir de avião ou de carro, e dirigindo inclusive, só não esqueça do cinto de segurança, embaixo da barriga, em ambos os casos. Mas escolher a forma como você chega ao destino vem depois de pensar no destino - e uma dica é refletir sobre o objetivo da viagem. Quer descansar, ter um momento romântico a dois ou comprar peças de enxoval? "A lua de mel tem que ser algo que seja em comum ao casal. Campo? Praia? Verão? Inverno? Depois de definidas algumas premissas, dá para pensar no local. Mas antes também precisamos pensar no clima. A data que queremos fazer a lua de mel é propícia ao local. Está em dúvida entre dois locais? Vale a pena ver vídeos no TikTok ou mesmo no Google para tirar dúvidas e alinhar expectativas", orienta a especialista em eventos e viagens de celebração Tatiana Judice. Destino escolhido, é hora de correr atrás de passagem e documentação, especialmente se for precisar de visto. Existem diversos blogs e sites de viagens com várias dicas excelentes, mas, se quiser algo completamente personalizado, vale a pena buscar agências especializadas em viagens para aquele local escolhido. "Não vale qualquer agência. Escolham uma que realmente conhecem o local de destino. Sobre hotéis, sempre aconselho a olhar em sites de viagens - tem excelentes dicas. Ideal buscar sites de pessoas que já moraram (ou moram) naquele local. Assim, você terá uma experiência mais local!", revela Tatiana. Vale a pena ainda buscar programas que conectem ainda mais o casal, de acordo com a personalidade e estilo dos dois. E tudo bem se não existe a possibilidade de sair por muitos dias ou se ausentar por 5 dias que seja: que tal planejar uma babymoon em um final de semana? "É fazer o que sente que dá, isso inclui orçamento e disposição. Um casal não precisa passar uma semana em Bali para relaxar e se curtir. Há boas opções de hotéis fazenda, retiros de ioga, meditação, hotéis com uma pegada mais tranquila. Não precisa ser necessariamente uma viagem longa para longe, pode ser até desgastante de acordo com o momento da gravidez. Acredito que cada casal deve fazer o que tem vontade", aconselha a terapeuta perinatal Patrícia Bressan. Publicidade Sem vergonha de perguntar Como preparar o filho mais velho para a chegada do bebê? "Depende da idade, se for mais velho, o diálogo é mais aberto, se for mais novo, é mais lúdico. Agora, sendo mais velho ou mais novo, existe algo importantíssimo na chegada desse irmão é jamais, nunca romantizar a chegada desse irmãozinho ou irmãzinha", afirma a terapeuta integrativa Michelle Occiuzzi, especialista em comportamento materno. Fato que nós, adultos, tentamos maquiar a realidade para o filho mais velho, e não é o ideal. "A realidade é que um irmão está chegando e isso não é legal para o mais velho? Ele não vai receber um amigo, vai chegar um bebê que só chora, consome o tempo dos pais e não fala", lembra a terapeuta. A pediatra Daniela Anderson orienta ainda a começar todas as adaptações para receber o novo membro da família, do concreto para o abstrato, ou seja, da decoração do quarto ao ingresso do mais velho na escolinha. "Todas as mudanças já devem ser feitas ainda na gravidez, pelo menos um mês antes, porque senão fica muita coisa para a outra criança lidar", recomenda. Tendo isso em mente, saiba que fazer. Antes do parto : é interessante explicar como será essa realidade, contando que o bebê chega pequenino, chorando, não falando, dormindo muito, precisando de colo e de atenção. Não precisa fazer desse momento algo pesado, pelo contrário. Vale perguntar para a criança o que ela gostaria de fazer com você enquanto o recém-nascido não chega, listar atividades divertidas para aproveitarem o tempo juntos e colocar isso em prática. Aproveite para começar as transformações concretas e abstratas agora também;

Depois do parto : pode conversar com o mais velho sobre seu cansaço, mostrar que você também está cansada e sentindo falta de algumas coisas, assim ele não se sente mais excluído, nem culpado por sentir algo, e entende que faz parte do grupo;

Em qualquer momento: não esqueça e nem deixe seu filho ou filha esquecer de que o período de maior demanda do bebê é uma fase passageira e especial, inclusive para a relação de todos com o novo integrante e para a construção da amizade entre os irmãos. Na minha pele "Sofrer um aborto me fez entender que coisas não acontecem só com a gente" Direto ao ponto Como evitar gases? fracione as refeições;

evite doces, carboidratos refinados (que fermentam mais), frituras e alimentos gordurosos;

evitar bebidas com gás;

tente caminhar um pouco após a refeição e pratique atividade física regular. "O mais importante é a mastigação, então mastigue lentamente, lembrando que a gestante está produzindo muita progesterona e, por conta disso, o sistema gástrico fica lento", diz a nutricionista Elaine Pádua. Troca sincera Alongamentos são maravilhosos Com toda a certeza, se você pratica atividade física, o profissional que te orienta pode ensinar alguns truques para amenizar os desconfortos posturais da gestação, mas - se você não pratica ou se quer uns segredinhos a mais - aqui vamos nós! Falamos com a fisioterapeuta pélvica Carla Campos sobre uma das maiores queixas das gravidinhas, a dor na lombar, e ela ensinou uma (quase) mágica que pode ser feita em casa, até na cama! Ela mesmo usou essa técnica durante sua gestação! >>> Assim que acordar, puxe as duas pernas dobradas na direção da barriga (afastando para os lados conforme a barriga for crescendo, claro). Segure as pernas com as mãos e erga a cabeça na direção dos joelhos. Pode fazer ao acordar, é ideal inclusive. Conte de 15 a 30 segundos e solte. A prática alonga e previne a dor nas costas.