Lidando com ansiedades: é normal ainda não me sentir mãe? Beatriz Zogaib Estar grávida é ter um tempo para passar pelo processo e se adaptar com a ideia de ser mãe. É normal, e até esperado não se sentir mãe mesmo fazendo dezenas de ultrassons - mas pouca gente fala sobre isso. "É comum que, ao escutar o coraçãozinho batendo, uma série de interrogações sejam feitas porque é um momento inédito na vida daquela mulher, ela não sabe o que vai vir, mas na nossa sociedade isso é embrulhado de muitas idealizações e exigências do que ela deveria sentir, como se a única coisa possível de se sentir ao saber que está grávida fosse uma paixão avassaladora. E, às vezes, isso nem incomoda a gestante, mas ela estranha porque a expectativa social é destoante do que ela está sentindo. Não tem só uma forma de receber um positivo", afirma categoricamente a psicóloga Arielle. O seu coração vai bater mais forte de emoção quando for a hora, a sua. Não há certo e errado e você não é menos mãe por isso. Lembre-se, inclusive, que hoje em dia descobrimos que estamos grávidas muito cedo, escutamos o coração com ajuda do ultrassom logo ao fim do segundo mês, e isso pode acabar tirando a naturalidade do percurso. Ou seja, é totalmente compreensível que o sentimento de "ser mãe" vá surgindo e aumentando aos poucos, conforme a barriga vai crescendo. Não se preocupe, como se algo de errado estivesse acontecendo ou como se precisasse de terapia para ontem. Cada caso é um caso e é importante entender e acolher o seu. "A mulher que traz essa pergunta traz sua própria história, sua singularidade? Duas mulheres podem ouvir o coração e não se sentirem mães, por questões diferentes. Agora, se isso traz para ela, no avançar da gestação, uma distância da vida dela e do que está acontecendo na maternidade, um conflito na hora de dormir, se ela está em dissonância psíquica com o que todo mundo está falando e não está conseguindo lidar com isso, talvez seja bom falar com alguém que possa ouvir, sem julgamento, sem esperar que ela sinta alguma coisa. A sociedade já faz isso muito bem com a mulher que engravida", comenta Arielle. Publicidade Sem vergonha de perguntar Sangramento é normal? Quando se preocupar? Pode ser normal, mas pode não ser, então a regra de ouro é sempre reportar ao médico. "No primeiro trimestre, ele não é incomum, mas vale examinar e ver se está tudo bem. Às vezes é só o processo da nidação e não é um problema. No segundo e terceiro trimestre não é comum, pode ser um pólipo, pode não ter a ver com a gestação em si, mas precisa ser visto. Pode ser um sangramento relacionado à placenta ou a uma ameaça de parto prematuro precisam de atendimento de urgência", explica a ginecologista obstetra Julia Freitas. O médico te tranquilizou? Fique tranquila MESMO. Na minha pele "Perdi um filho, mas a informação salvou minha segunda gestação" Direto ao ponto Quais vacinas preciso tomar? Vacina dupla adulto (dT) : protege a gestante e o bebê contra o tétano e a difteria.

: protege a gestante e o bebê contra o tétano e a difteria. Vacina dTpa : a tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) é recomendada para proteger a gestante, evitar que ela transmita a Bordetella Pertussis (coqueluche) ao recém-nascido, e promover a transferência de anticorpos ao feto, protegendo-o nos primeiros meses de vida

: a tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) é recomendada para proteger a gestante, evitar que ela transmita a Bordetella Pertussis (coqueluche) ao recém-nascido, e promover a transferência de anticorpos ao feto, protegendo-o nos primeiros meses de vida Vacina hepatite B : para gestantes em qualquer idade gestacional, é importante administrar 3 doses, considerando o histórico de vacinação anterior.

: para gestantes em qualquer idade gestacional, é importante administrar 3 doses, considerando o histórico de vacinação anterior. Vacina influenza (gripe) : recomendada em qualquer idade gestacional para durante a campanha anual de vacinação.

: recomendada em qualquer idade gestacional para durante a campanha anual de vacinação. Vacina covid-19: recomendada em qualquer idade gestacional Troca sincera Depressão na gravidez: é sério isso? Pode acontecer, e deve ser olhada e tratada com carinho, como em outras fases da vida, inclusive com terapia e medicamentos seguros para gestantes. Mas - antes de mais nada - é importante também entender que essa é uma fase cheia de novidades e que é possível experimentar alguns traços característicos de quadros depressivos ou de ansiedade sem necessariamente estar de fato em um quadro desses. "Sintomas depressivos ou de ansiedade são comuns na gravidez, a grande questão é a persistência deles e o quanto eles nos incapacitam. Afinal, a nossa vida como era antes vai morrer, e vai chegar uma outra vida de grandes transformações. Quais são esses sintomas que precisamos estar atentos? Tristeza, perda de interesse, perda de prazer, alteração no sono, cansaço, perda de energia, pensamentos sobre morte, culpa, medo?", explica a psicóloga existencial Maria Silvia Logatti. Como saber se você está com depressão? A especialista explica que uma dica é perceber a persistência e a intensidade dos sintomas e como eles estão atrapalhando seu dia a dia. "Se você não estiver conseguindo sair da cama, se estiver muito ansiosa, se parar de dormir, é hora de procurar um especialista". Favorito na TV "Trying": comédia para sorrir e deixar o coração quentinho. Sobre um casal que deseja um bebê, que não pode ter e, por isso, decide adotar. Leia mais Publicidade Compartilhar essa edição