Temos uma cultura de realizar muitos ultrassons no Brasil, o que não é necessário do ponto de vista médico, mas - atenção - uma quantidade mínima desse tipo exame é sim necessário, pois é através dele que o obstetra terá informações importantes sobre a evolução da gestação. Sem contar que é ali, naquela telinha preta e branca (que a princípio parece não nos deixar ver nada!) que podemos conhecer nosso bebê antes mesmo que ele nasça, inclusive ouvindo as batidas daquele pequeno coração.

"Existem ultrassons relevantes e outros que acontecem pelo lado social e familiar. Costumo incentivar que essa comunicação com o bebê seja de outra ordem, como perceber os movimentos, que é uma percepção que só a mãe tem inclusive, e é o mais importante para saber que está tudo bem", comenta a ginecologista obstetra Julia Freitas, especialista em pré-natal de alto risco e parto humanizado.

Precisa fazer todo mês? Não. Mas é preciso fazer todo o trimestre. "O primeiro ultrassom do primeiro trimestre é muito importante, em torno de sete semanas, especialmente quando precisa definir uma idade gestacional para o parto, ou quando tem uma doença de base que vai precisar induzir com 39 semanas, por exemplo, e a data da menstruação não é tão bem lembrada. Aí tem o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, importantíssimo por vários aspectos, porque dá pra ver basicamente todos os principais órgãos, serve para ver aqueles parâmetros de síndromes genéticas, como a translucência nucal, além de avaliar o risco de pré-eclâmpsia, permitindo que o obstetra oriente sobre como reduzir as chances dessa doença potencialmente grave na gestação", explica a médica.

> No primeiro exame (feito, preferencialmente, entre a 7ª e a 10ª semana da gestação), além de verificar a idade gestacional, ainda é possível constatar se é uma gestação gemelar, enquanto a segunda ultrassonografia - feita entre 11 e 13 semanas e 6 dias de gestação, via transvaginal - identifica por exemplo a síndrome de down.

> No morfológico do segundo trimestre, entre 18 e 24 semanas, é hora que a grávida deve poder ver o sexo do bebê (se for sua vontade) - o que o pode ser detectado a partir da 16a semana - mas, principalmente, para analisar a possibilidade de malformação, condições da placenta e líquido amniótico. "É quando a gente avalia todos os órgãos e todas as medidas, porque é uma fase melhor em que o bebê está maior para ver as estruturas. E tem como realizar como complemento nesse exame a ecocardiografia fetal, que é uma avaliação só do coração", exemplifica a doutora Julia. Neste mesmo período, a gestante deverá fazer, via transvaginal, a avaliação do colo do útero, para avaliar o risco de parto prematuro. Uma nova lei, sancionada em 2023, inclusive, estabelece que as grávidas na rede pública de saúde devem ter acesso a pelo menos dois ultrassons transvaginais nos primeiros quatro meses, e ao ecocardiograma fetal.

> No terceiro trimestre, chega a hora que as grávidas mais gostam, quando podemos ver aquele bebê maiorzinho! "É uma avaliação para acompanhar o crescimento mesmo, e a frequência desse acompanhamento vai depender de doenças de base. Para uma gestante de risco habitual, indico esse ultrassom em torno de 36 semanas", diz a obstetra.

>>> E as consultas? São realizadas uma vez por mês. Diferentemente dos exames de sangue e urina, realizados uma vez por trimestre. A partir de 28 semanas, em geral, reduz-se o intervalo entre consultas, para a cada duas ou três semanas. E a partir de trinta e seis ou trinta e sete semanas, as visitas médicas são semanais. "A partir de 28 semanas, é interessante também realizar ultrassom mensal e, nesse finalzinho, depois de 34, 35 semanas e especialmente 36 semanas, você precisa do monitoramento fetal, com ultrassom casado com a cardiotocografia, que é um mapeamento da frequência cardíaca do bebê e da atividade uterina", explica Ana Paula Junqueira, ginecologista obstetra.