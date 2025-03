Domingo, 09/03/2025 Será uma semana intensa, em que organizar a rotina será essencial RF._.studio/Pexels Primeiro eclipse do ano remexe emoções por Titi Vidal A semana começa sob os efeitos da Lua crescente, impulsionando a ação e favorecendo iniciativas que precisam de visibilidade. Há uma energia dinâmica no ar, nos convidando a colocar planos em prática e tomar decisões com mais confiança. Logo no dia 11, Mercúrio e Vênus se encontram em Áries, trazendo um tom ágil e assertivo para as interações. Essa conjunção favorece transações financeiras rápidas, investimentos pontuais e negociações ágeis. No campo pessoal, a comunicação se torna fluida e encantadora, facilitando conversas que podem resolver pendências afetivas e aproximar pessoas. O carisma estará em alta, facilitando engatar diálogos envolventes e encontrar afinidade nos interesses alheios. Transformações em destaque No dia 12, o Sol se alinha a Saturno em Peixes, trazendo uma energia mais séria e focada. Aqui, o convite é para caminhar com cautela antes de avançar. Esse aspecto pede dedicação a propósitos e sonhos, mas sem ilusões: é preciso esforço, disciplina e comprometimento. Já no dia 14, acontece o primeiro eclipse lunar do ano, em Virgem. O fenômeno marca um momento de revelações e transformações. Apesar de carregarem uma aura de mistério, eclipses são catalisadores de mudanças e ajustes necessários. Este, em especial, pode resgatar situações do passado, despertando e trazendo para a consciência revisões importantes. Por ser uma Lua cheia, as emoções também podem se intensificar, ampliando percepções e trazendo clareza sobre o que precisa ser ajustado. Para suavizar essa movimentação intensa, o Sol em Peixes forma um aspecto harmonioso com Urano, incentivando a experimentação de novas possibilidades. Revisões necessárias No dia 15, Mercúrio inicia seu movimento retrógrado em Áries, trazendo um convite à revisão. Esse trânsito nos leva a refletir sobre como expressamos nossas opiniões e se estamos realmente abertos a ouvir o outro. Mercúrio reforça a importância de assumir a própria narrativa, contar sua história com autenticidade e afirmar seu ponto de vista. No entanto, com a retrogradação, o momento pede paciência para reconsiderar posições, reconhecer erros e ajustar trajetórias sem medo de mudar de ideia. Será uma semana intensa, em que organizar a rotina e buscar meios mais saudáveis de lidar com tarefas e obrigações será essencial. Publicidade Previsões de 9 a 16 de março O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) É um ótimo momento para se conectar com pessoas e reforçar vínculos importantes. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Sua intuição estará aguçada, ajudando a compreender o que realmente faz sentido para sua vida. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Participar mais ativamente do coletivo pode abrir portas e trazer insights valiosos. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Ampliar horizontes e buscar novas formas de enxergar as situações será um diferencial. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Pequenas mudanças na rotina podem trazer mais qualidade de vida, desde que priorizem seu equilíbrio e bem-estar. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Fortaleça os laços com aqueles que oferecem suporte genuíno e, ao mesmo tempo, estabeleça limites saudáveis nas relações. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) No trabalho, resgatar contatos antigos e fortalecer vínculos pode abrir novas portas. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Escolher melhor os ambientes e as pessoas com quem interage pode tornar esta fase muito mais produtiva. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Saber escolher será fundamental para que você não perca o foco do que é realmente relevante. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Olhar para a vida de forma mais ampla e explorar novas ideias pode abrir caminhos inesperados. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) A comunicação ganha força, mas pede ajustes: pensar antes de falar e evitar a impulsividade nas palavras será essencial. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) É um momento para se priorizar, olhar para si com mais responsabilidade e evitar carregar pesos que não são seus. Leia mais. E mais Renovações a caminho As bombas astrológicas de março, por Márcia Sensitiva Leia mais Não é só satanáries Todo signo tem uma má fama, descubra a sua e evolua Leia mais Para sexo ou prosperidade Rituais para aproveitar o poder das fases da Lua Leia mais