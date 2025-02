Domingo, 09/02/2025 No dia 12, a Lua cheia em Leão traz um transbordamento emocional Lucas Bordião Será essencial caminhar com leveza e cautela por Titi Vidal É uma semana que exige atenção redobrada com as palavras. Antes de falar ou reagir, é fundamental pensar bem para evitar mágoas desnecessárias. O excesso de sinceridade e respostas bruscas pode gerar conflitos e discussões, tornando essencial adotar uma abordagem mais cuidadosa na comunicação. Ao longo dos dias, podemos perceber oscilações e interferências que mudam o curso do que estava programado. Será preciso encarar a realidade com maturidade e, ao mesmo tempo, ter jogo de cintura para reavaliar caminhos — especialmente diante de obstáculos que parecem grandes demais. No dia 12, a Lua cheia em Leão traz um transbordamento emocional, acendendo um alerta para evitar exageros e dramatizações. Se por um lado esse momento inspira e motiva, por outro pode gerar insegurança e ansiedade diante de tantas emoções intensas. No entanto, também é uma excelente oportunidade para colocar os sentimentos em ordem, compreendendo melhor o que realmente queremos e sentimos. Experimentar e explorar Este é um período propício para experimentar novas sensações, conhecer pessoas, explorar novas relações e paixões. Também pode ser uma fase interessante para descobrir hobbies e prazeres que tragam mais felicidade ao dia a dia. Apesar da necessidade de sair da zona de conforto, as novidades podem proporcionar um grande sentimento de realização e bem-estar. A quebra de padrões pode ser desafiadora, mas também abre portas para o despertar de novas habilidades, talentos e desejos. Já no final da semana, Mercúrio ingressa em Peixes, tornando nossa mente mais sensível, intuitiva, abstrata e criativa. A influência desse trânsito favorece expressões artísticas, pensamentos visionários e conexões espirituais profundas. No entanto, será essencial caminhar com leveza e cautela, filtrando bem o que absorvemos para não nos perdermos em idealizações e confusões. Publicidade Previsões de 9 a 16 de fevereiro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) A semana pede que você olhe mais para si, inserindo mais prazer na rotina. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Para evitar frustrações, estabeleça metas realistas e não crie expectativas muito rígidas. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) As conversas tendem a ser inspiradoras, trazendo novas perspectivas e insights valiosos. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Busque o equilíbrio, pois remoer assuntos do passado não levará a lugar algum. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) No amor, é hora de expressar o que sente e aprofundar o diálogo na relação. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Sua saúde merece atenção, pois o estresse acumulado pode refletir no corpo. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Este é um bom momento para refletir sobre o futuro e, se necessário, ajustar a rota. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) A expansão se torna evidente, com resultados concretos surgindo. Apenas evite comparações. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) A energia da paixão está em alta, favorecendo momentos intensos e prazerosos. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Permita-se falar sobre medos, angústias e limitações. Não reprima suas emoções. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Sua energia e determinação estarão em alta, favorecendo a superação de desafios. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Não se pressione tanto; respeitar seus limites será essencial. Leia mais. E mais Emoções em alta As bombas astrológicas de fevereiro, por Márcia Sensitiva Leia mais Pés descalços Conexão com solo melhora saúde mental e emocional Leia mais Devo sair com alguém de signo oposto? Saiba por que a resposta é 'sim' Leia mais