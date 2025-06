Domingo, 08/06/2025 A Lua cheia em Sagitário, no dia 11, traz um desejo visceral pela verdade iStock A intensidade afetiva pode se manifestar por Titi Vidal A semana nos conduz por um território fértil, sensível e exigente. Com Mercúrio encontrando Júpiter e, logo em seguida, ingressando em Câncer, há uma expansão de ideias e sentimentos. É como se as palavras transbordassem as bordas da lógica para tocar áreas mais íntimas — aquelas que nem sempre sabemos nomear. Ao mesmo tempo, a tensão de Mercúrio com Saturno e Netuno pode dificultar a compreensão mútua. Há tendência a exageros no que prometemos, no que ouvimos e no que esperamos. A comunicação pode ficar carregada de sentido ou de silêncio. Convém perguntar se o que estamos sentindo é real ou uma mera projeção. É uma semana para escutar com presença e responder com maturidade. Vênus, em aspecto tenso com Plutão, sinaliza que relações, valores e desejos estão sendo confrontados por algo mais profundo. A intensidade afetiva pode se manifestar tanto em paixão quanto em controle, e será preciso ter coragem para não se perder em jogos de poder ou em padrões antigos que pedem libertação. Crescimento emocional Nem tudo são névoas e desafios. O céu guarda um marco importante, que acontece com a entrada de Júpiter em Câncer. É como plantar uma semente em solo fértil. Esse trânsito, que marca os próximos meses, amplia temas ligados à ancestralidade, ao lar, à intimidade e ao senso de pertencimento. Estamos sendo chamados a crescer de dentro para fora, nutrindo aquilo que nos dá sustentação emocional. Quais vínculos merecem cuidado? Quais raízes estão pedindo reconexão? A Lua cheia em Sagitário, no dia 11, clareia essas perguntas com um desejo visceral de verdade. Essa lunação pode revelar a direção que nos inspira, mas também apontar onde estamos fugindo da realidade em nome de uma liberdade que talvez nem seja tão autêntica assim. A dica é se abrir ao novo sem abandonar o compromisso com o que é real. Ainda que os desencontros marquem parte da semana, o encontro fluente que ocorre entre Mercúrio e Vênus no final deste período tende a suavizar os diálogos. Será mais fácil expressar afetos, pedir desculpas e negociar com mais empatia. Boa fase para reavaliar acordos, estabelecer reconciliações ou simplesmente dizer aquilo que, por medo ou orgulho, vinha sendo engolido. Publicidade Previsões de 8 a 15 de junho O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Talvez seja necessário abrir mão de algo para ganhar mais espaço e segurança. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) É provável que a vontade de se recolher aumente, e será essencial preservar sua energia. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Momento ideal para reavaliar gastos, acordos pendentes e expectativas sobre ganhos. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Há um chamado para ajustar as expectativas em relação aos outros. Respeitar seus próprios limites será fundamental. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Antes de sair se cobrando por resultados, olhe com carinho para o que está acontecendo aí dentro. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) É um bom momento para questionar as regras que você tem seguido: elas ainda fazem sentido? Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Pode surgir uma necessidade de reorganizar questões íntimas ou financeiras. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Você pode sentir que precisa ceder um pouco ou rever acordos para que vínculos sigam mais saudáveis. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Cuidar da saúde, do sono e da alimentação não deve ser visto como luxo, mas como uma necessidade. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Haverá mais espaço para a leveza, desde que você respeite seu próprio ritmo. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) A semana pede atenção à sua rotina: prazos irreais e o acúmulo de tarefas podem trazer exaustão. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Criar pontes com o mundo e dar voz às suas ideias pode trazer mais segurança e ânimo. Leia mais. E mais Desafios emocionais As bombas astrológicas de junho, por Márcia Sensitiva Leia mais Constância e dedicação devem caminhar juntos As previsões para o dinheiro em junho, por Titi Vidal Leia mais Zodíaco e beleza Cuidados, rotinas e tendências ideais para cada signo Leia mais