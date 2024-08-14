Domingo, 07/09/2025 A chave do período está em não resistir às revelações StockSnap/pixabay Eclipse nos confronta com lembranças do passado por Titi Vidal A segunda semana de setembro começa sob o impacto de um eclipse lunar em Peixes, no dia 7. Toda Lua cheia costuma intensificar emoções, mas quando isso acontece em Peixes, o efeito é ainda mais profundo. Ficamos mais vulneráveis, mais reativos e mais propensos a perceber o que estava guardado em silêncio. Sendo um eclipse, esse transbordamento se torna ainda mais evidente, revelando situações que talvez tenham sido negligenciadas. Isso pode se refletir no corpo, trazendo quedas de vitalidade ou na mente, com oscilações de humor e sensibilidade. É um chamado para escutar os sinais, sem empurrar necessidades para depois. Esse eclipse nos confronta com lembranças do passado, mas nos dá pistas sobre o futuro. É como se portas se abrissem em duas direções para revisitarmos velhas dores ou alegrias e, ao mesmo, vislumbrarmos os próximos capítulos que podem se desenhar. A chave está em não resistir às revelações, mas observar com atenção o que precisa ser curado ou realinhado. Acolhimento e troca Com Saturno, que também retomou sua passagem pelo signo de Peixes, a importância de construir bases sólidas para lidar com tanta sensibilidade estará em evidência. É hora de assumir responsabilidades emocionais, sem terceirizar ao outro aquilo que cabe a nós sustentar. Reestruturar hábitos e fortalecer limites será essencial para atravessar esta fase sem se perder no excesso de sensações. Apesar da intensidade inicial, o céu oferece respiros. A partir do dia 12, a combinação entre Sol, Mercúrio e Júpiter abre espaço para ter otimismo, esperança e conexões mais positivas. Conversas fluirão com mais leveza, ideias devem encontrar acolhimento e a troca com outras pessoas será uma fonte real de apoio. É uma semana interessante para falar sobre sentimentos, compartilhar aprendizados e até elogiar mais. Afinal, palavras gentis terão um efeito poderoso. O raciocínio ganha clareza e critério, ajudando a resolver pendências que exigem foco. Vale aproveitar para escrever, organizar documentos ou estruturar projetos mentais. Também é um período produtivo para estudos, provas ou burocracias. Ao mesmo tempo, a Lua caminha para a fase minguante no fim da semana, pedindo uma desaceleração gradual. Por isso, será importante buscar espaços de descanso, criar momentos de silêncio e cultivar atividades que renovem a vitalidade. Publicidade Previsões de 7 a 14 de setembro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) É um momento importante para descansar, observar seus limites e se reorganizar internamente. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) A comunicação está favorecida, permitindo que você expresse melhor suas ideias e conquiste a atenção das pessoas. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Ajustes podem ser necessários para que a vida profissional seja mais coerente com sua verdade. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) É importante não deixar nada para depois, pois o que for negligenciado agora tende a cobrar um preço mais adiante. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Silêncio e recolhimento podem revelar respostas que você não encontraria na pressa do cotidiano. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Vale refletir sobre quais vínculos estão sendo construtivos e quais exigem ajustes ou limites mais claros. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) É uma semana interessante para estruturar novas ideias e identificar oportunidades de crescimento na carreira. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Pensar fora da caixa será um diferencial, especialmente se você deseja dar novos rumos a projetos pessoais ou profissionais. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Reuniões, conversas e negociações podem se desenrolar de forma mais favorável, trazendo clareza e oportunidades. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) A forma como você se comunica merece cuidado, já que palavras têm força e podem abrir ou fechar portas. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Pequenas mudanças na rotina, como rever hábitos de alimentação, podem fazer toda a diferença. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Nos próximos dias, parcerias e contatos ganham força, trazendo oportunidades de colaboração e de aprendizado. Leia mais. E mais Bom momento para organizar dívidas As previsões de Titi Vidal para o dinheiro em setembro Leia mais Desafio emocional a caminho As bombas astrológicas de setembro, por Márcia Sensitiva Leia mais Mês convida a reativar a libido As previsões de Titi Vidal para o amor em setembro Leia mais