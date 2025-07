Domingo, 06/07/2025 Questões ligadas ao dinheiro também ganham espaço Getty Images Hora de resolver pendências emocionais por Titi Vidal A segunda semana de julho começa com boas oportunidades para fortalecer vínculos e resolver pendências emocionais, financeiras ou relacionais. É um período interessante para acordos duradouros, especialmente aqueles que dependem de comprometimento mútuo, paciência e uma boa dose de empatia. Retomar conversas antigas, esclarecer situações mal resolvidas ou dar uma nova chance a algo que vale a pena pode trazer mais tranquilidade e solidez às relações. Questões ligadas ao dinheiro também ganham espaço, com um olhar mais maduro sobre o que é prioritário. Este pode ser um bom momento para renegociar condições, reavaliar gastos e definir estratégias de longo prazo. O importante é não agir no impulso e saber diferenciar o desejo do que realmente é necessário. Mudanças e inovações Um dos grandes marcos da semana é a movimentação de Urano para o signo de Gêmeos, trazendo um gostinho das mudanças que serão sentidas com mais força nos próximos anos. O campo das ideias, da comunicação e dos estudos se torna terreno fértil para inovações. Surge o desejo de aprender, testar, se conectar de forma mais leve, rápida e criativa. Porém, tanta agilidade também pede atenção: será importante evitar a dispersão, filtrando melhor o que chega até nós. A semana termina com a Lua cheia em Capricórnio, marcando um ponto de virada. É tempo de verificar o que vem dando resultado e o que já não se sustenta — especialmente nos assuntos que envolvem estrutura, organização e metas de médio ou longo prazo. O desafio será conciliar o desejo de inovar com a necessidade de manter os pés no chão. Com mais responsabilidade, foco e disposição para o diálogo, será possível aproveitar bem as oportunidades do período. Publicidade Previsões de 6 a 13 de julho O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) É um bom momento para repensar como você tem se posicionado nas relações. Parcerias exigem maturidade e foco. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) No trabalho, é tempo de valorizar suas ideias e assumir o controle sobre seus projetos. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Há espaço para mudanças positivas na forma como se relaciona com o corpo, o tempo e até com a comunicação. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Ter calma ao responder será o melhor caminho para resolver o que for necessário com respeito. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Trocas com colegas, amigos ou comunidades ajudam a abrir horizontes e alinhar expectativas. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) A busca por estabilidade profissional precisa caminhar junto com propósito e adaptabilidade. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Com diálogo e empatia, será mais fácil resolver o que está complicado. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Conversas íntimas tendem a fluir melhor, ajudando a entender os desejos e limites nas relações. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Pode ser hora de ajustar expectativas, alinhar interesses e trabalhar melhor a escuta dentro das parcerias. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) O momento é favorável para resolver questões de saúde, melhorar hábitos e criar mais funcionalidade na rotina. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) A semana é excelente para resgatar hobbies, encontrar inspiração e criar algo novo. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) O coletivo pode ser uma fonte preciosa de apoio e pequenos gestos prometem fortalecer os vínculos. Leia mais. E mais Mês de amadurecimento e brilho pessoal Veja a previsão do céu em julho, por Titi Vidal Leia mais Não é só Câncer que sofre Como cada signo funciona morando sozinho Leia mais Vai casar? Veja as simpatias de Márcia Sensitiva para quem subirá o altar Leia mais