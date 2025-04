Domingo, 06/04/2025 É o momento de se sintonizar com os próprios desejos Canva Fim de retrogradações traz mais fluidez por Titi Vidal As principais novidades da semana são a retomada do movimento direto de Mercúrio, no dia 7, e de Vênus, no dia 12. Essas mudanças trarão mais clareza e fluidez para nossas escolhas e interações. É o momento de olhar para frente, seguir os sonhos e se sintonizar com os próprios desejos. Haverá uma percepção mais apurada sobre a forma que comunicamos nossas necessidades. Ainda assim, o período segue envolto em sensibilidade e empatia. Vênus, em harmonia com Saturno e Urano, traz testes para as ilusões: é hora de diferenciar quem realmente faz parte da nossa vida e quem está apenas de passagem. De qualquer forma, Urano dá aquele empurrãozinho para mudanças e adaptações, então, ainda que as conversas sérias sejam importantes, sair da rotina e investir no companheirismo nas relações será necessário. Em busca de equilíbrio Também no dia 12, a Lua chega em seu ápice de luz em Libra. A fase cheia enfatiza a importância da flexibilidade e da adaptabilidade. Atitudes mais refinadas e gentis, que levam o outro em consideração, serão as mais apreciadas. Feridas que carregamos, padrões que não são saudáveis e tudo aquilo que não está em equilíbrio pode vir à tona. Vale notar onde há desequilíbrio e repensar as coisas em busca de uma vida mais saudável e relações mais equilibradas. Publicidade Previsões de 6 a 13 de abril O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Chegou aquela fase de fortalecer vínculos e contatos, mas também de colocar alguns limites. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) A semana traz ótimas oportunidades para expandir seus horizontes e se conectar com informações valiosas. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) A semana começa com foco nos assuntos profissionais, fazendo você abrir as janelas das suas ambições. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Atente-se com as trocas ao seu redor, pois nelas podem estar novas perspectivas que ajudarão a expandir sua visão. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Permita-se falar sobre sentimentos profundos, explorar sua sexualidade e refletir sobre questões que costumam ser evitadas. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Este é um momento propício para fortalecer laços e construir conexões mais significativas. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Permita-se experimentar novos hábitos e ajustar sua rotina de maneira mais fluida. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Aproveite para desacelerar, se conectar com a natureza ou simplesmente descansar sem culpa. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Antes de olhar para fora, é essencial fortalecer sua base emocional. Afinal, conexões genuínas começam de dentro para fora. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Sua atividade mental estará com tudo: muitas ideias e bons encontros tendem a surgir. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Permita-se romper com velhos padrões, deixando no passado aquilo que já não faz sentido. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Se a estagnação tem sido uma sombra, movimente-se. Não apenas o corpo, mas a alma. Leia mais. E mais É tempo de florescer As bombas astrológicas de abril, por Márcia Sensitiva Leia mais Decisões financeiras pedem cuidado Leia previsões astrológicas para o dinheiro em abril, por Titi Vidal Leia mais O nível de urgência, aceleração e desejos se amplia Leia previsões astrológicas para o amor em abril, por Titi Vidal Leia mais