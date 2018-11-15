Domingo, 05/10/2025 As emoções estão à flor da pele Getty Images Lua cheia traz sensação de urgência por Titi Vidal A segunda semana de outubro começa intensa, marcada pela Lua cheia em Áries, no dia 7. As emoções estão à flor da pele e aumenta a sensação de urgência em tudo. Queremos respostas rápidas, resultados imediatos e até os afetos podem vir acompanhados de ansiedade. Atividades físicas, trabalhos que exigem coragem ou aquela tarefa que vem sendo adiada podem ser ótimos canais para descarregar o excesso de tensão. O modo como nos comunicamos também ganha evidência. Há uma inclinação a falar de forma impulsiva ou a repetir velhos pensamentos que não nos levam a lugar algum. Por isso, antes de reagir, vale respirar, ouvir o outro e dar espaço para visões diferentes. Não será uma boa remoer assuntos do passado, medos, angústias ou desconfianças sem fundamento. Tempo para respirar Do dia 08 ao dia 10, o tom se torna mais leve. As relações ganham espaço, inclusive no trabalho, sendo uma boa fase para colaborar, compartilhar e também se permitir ter prazer e diversão. A organização financeira pode ser favorecida, então vale revisitar o fluxo de gastos, planejar e ajustar prioridades. Já no fim de semana, o clima muda novamente. A tendência é de um maior distanciamento emocional, certa frieza ou até carência. Por isso, encontros mais íntimos e reservados vão funcionar melhor do que grandes socializações. O essencial é não forçar situações, mas priorizar o que transmite segurança. Publicidade Previsões de 5 a 12 de outubro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Os ânimos estão exaltados e as emoções à flor da pele. Você corre o risco de agir por impulso ou de ser imprudente. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) No trabalho, ter flexibilidade será a chave. Evite disputas e jogue com estratégia. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Será importante manter a calma nas interações, mesmo que sinta segurança o suficiente para defender suas ideias. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Procure evitar atitudes movidas por ciúmes ou desconfiança e modere a intensidade nas relações. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) As relações, sobretudo as afetivas, podem passar por uma espécie de auditoria. Porém, evite manipulações. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) A saúde pede atenção, sendo uma boa fase para abandonar de vez hábitos prejudiciais. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Nas finanças, o momento pede cautela: evite gastos impulsivos e decisões apressadas. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) No fim da semana, o clima se torna mais favorável para boas conexões em grupos e equipes. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) O início da semana pode trazer emoções intensas e pressa para agir, mas será essencial controlar a impulsividade. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Nas finanças, a recomendação é ter cautela: faça escolhas dentro do orçamento e evite compras por impulso. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) No ambiente profissional, diferenças de opinião podem gerar atritos, então defenda suas ideias. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) O início da semana pode trazer preocupações financeiras e inseguranças em relação ao futuro. Leia mais. E mais Sol em Libra incentiva equilíbrio Veja as previsões para o amor em outubro, por Titi Vidal Leia mais Cuidado com a pressa Veja as previsões para o dinheiro em outubro, por Titi Vidal Leia mais Mês traz força para avançar As bombas astrológicas de outubro, por Márcia Sensitiva Leia mais