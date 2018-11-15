Áries (21/03 a 20/04)
Os ânimos estão exaltados e as emoções à flor da pele. Você corre o risco de agir por impulso ou de ser imprudente. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
No trabalho, ter flexibilidade será a chave. Evite disputas e jogue com estratégia. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Será importante manter a calma nas interações, mesmo que sinta segurança o suficiente para defender suas ideias. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
Procure evitar atitudes movidas por ciúmes ou desconfiança e modere a intensidade nas relações. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
As relações, sobretudo as afetivas, podem passar por uma espécie de auditoria. Porém, evite manipulações. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
A saúde pede atenção, sendo uma boa fase para abandonar de vez hábitos prejudiciais. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
Nas finanças, o momento pede cautela: evite gastos impulsivos e decisões apressadas. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
No fim da semana, o clima se torna mais favorável para boas conexões em grupos e equipes. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
O início da semana pode trazer emoções intensas e pressa para agir, mas será essencial controlar a impulsividade. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Nas finanças, a recomendação é ter cautela: faça escolhas dentro do orçamento e evite compras por impulso. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
No ambiente profissional, diferenças de opinião podem gerar atritos, então defenda suas ideias. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
O início da semana pode trazer preocupações financeiras e inseguranças em relação ao futuro. Leia mais.