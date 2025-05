Domingo, 04/05/2025 iStockVênus e Plutão reforça a necessidade de ajustes nas relações Evitar decisões impulsivas será essencial por Titi Vidal A segunda semana de maio começa sob a influência da fase crescente da Lua em Leão, trazendo à tona um questionamento essencial: como estamos utilizando o amor em meio a tempos tão turbulentos? Vivemos um período de desafios e mudanças constantes e essa fase lunar nos convida a sair do automático, buscando nos conectar verdadeiramente com o que pulsa dentro de nós. Não se trata de agir mecanicamente, mas de perceber a diferença entre fazer algo por obrigação e se envolver com aquilo que realmente ressoa em nosso íntimo. Quando estamos conectados com um propósito genuíno, encontramos significado mesmo diante das dificuldades e atribulações. No mesmo dia, Plutão inicia seu movimento retrógrado, intensificando o cenário de transformações. Esse trânsito pode trazer revelações importantes, além de permitir que questões antigas sejam finalmente resolvidas. Desafios e retrocesso Enquanto alguns caminhos se abrem, outros desafios podem emergir, ampliando a sensação de retrocesso em determinados aspectos. Portanto, é um período que exige paciência e discernimento, pois nem todas as mudanças serão fáceis e algumas situações poderão ser levadas ao limite antes de encontrarem uma solução definitiva. Além disso, considerando os avanços tecnológicos e o impacto crescente das grandes estruturas sociais, podemos esperar acontecimentos marcantes ligados a grupos, ideais e inovação. Ao longo dos dias, a influência de Vênus e Plutão reforça a necessidade de ajustes nas relações. Há uma oportunidade de fortalecer alianças e parcerias, mas também de concluir ciclos que já não fazem sentido sem culpa ou ressentimento. No âmbito financeiro, esse aspecto traz um novo fôlego, favorecendo estratégias mais sólidas para lidar com recursos e investimentos. Comunicação é a chave A comunicação e o aprendizado também ganham destaque, especialmente com a interação entre Mercúrio e Júpiter. A partir do dia 10, quando Mercúrio ingressa em Touro, a forma de pensar e expressar ideias tende a se tornar mais concreta e pragmática. Pensar com calma, estruturar argumentos e evitar decisões impulsivas será fundamental. A semana nos oferece a chance de colocar em prática aquilo que aprendemos e de fazer escolhas mais sólidas e bem fundamentadas. Publicidade Previsões de 4 a 11 de maio O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) É uma excelente semana para planejar seus gastos e entender no que vale a pena investir. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) A forma como você se expressa ganha força. Aproveite para se comunicar com mais assertividade. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) O convite é para sair do piloto automático e permitir-se explorar novas verdades. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Algumas relações podem pedir ajustes, especialmente se houver dependências ou trocas desiguais. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Seus planos de futuro podem tomar forma, mas é essencial alinhar suas expectativas à realidade. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) É uma ótima fase para reorganizar hábitos e padrões que não estão mais funcionando. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Será importante ter mais clareza sobre ganhos e gastos, evitando impulsos ou decisões precipitadas. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) O foco se volta para sua vida profissional e para a forma como você está estruturando suas ambições. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Um período de expansão e curiosidade começa agora, pedindo que você saia do automático. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Nesta semana, vale a pena observar se você está se permitindo desfrutar das coisas boas da vida. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Pode ser um bom momento para entender melhor o que você espera das conexões e até onde está disposto a mudar. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) A rotina pode estar pedindo ajustes para que produtividade e bem-estar caminhem lado a lado. Leia mais. E mais Novo ciclo pede coragem para amar de verdade Previsões de maio para o amor, por Titi Vidal Leia mais O céu nos lembra que riqueza não é apenas dinheiro Previsões de maio para o dinheiro, por Titi Vidal Leia mais Teste vocacional dos astros Qual é a profissão ideal para cada signo? Márcia Sensitiva revela Leia mais