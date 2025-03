Domingo, 30/03/2025 Após um período agitado com eclipses, esta fase nos convida a reconhecer nossa trajetória KoolShooters/ Pexels Após período agitado, é hora de se abrir por Titi Vidal A primeira semana de abril traz uma energia de progresso alinhado à estabilidade. Saturno e Urano seguem em sintonia, indicando que podemos avançar com mais segurança. É hora de se abrir para testar novas abordagens, adaptar-se ao inesperado e seguir em frente com consciência — sem ilusões ou impulsividade. No dia 4, a Lua atinge seu quarto crescente no sensível e protetor signo de Câncer, um marco importante desta lunação. Após um período agitado com eclipses e muitas transformações, esta fase nos convida a olhar para trás, reconhecer nossa trajetória e avaliar se o lugar em que estamos nos proporciona acolhimento e segurança. A sensibilidade se intensifica, tornando-nos mais propensos a reagir emocionalmente. Será essencial cultivar o vínculo com aquilo que nos nutre e fortalecer nossas bases afetivas e internas. Flexibilidade para crescer A Lua cresce em meio a um céu dinâmico: Mercúrio e Vênus seguem retrógrados, enquanto Marte transita por Câncer reforçando a necessidade de fazer revisões e ajustes. É um período que impulsiona mudanças e exige flexibilidade para lidar com pendências que ainda nos acompanham. O grande destaque da semana fica por conta da conexão harmoniosa entre Marte, Saturno e Urano, o que traz um impulso libertador e estratégico. O que antes parecia travado finalmente ganha movimento — vale para um relacionamento, uma negociação, um imóvel, um projeto engavetado ou até mesmo uma conversa decisiva. No entanto, essa ação não é impulsiva ou repetitiva. Pelo contrário, ela é audaciosa e inovadora. Urano incentiva a ousadia e a quebra de padrões desgastados, enquanto Saturno oferece a base e a disciplina necessárias para que as iniciativas tenham estrutura e continuidade. O resultado? O equilíbrio entre coragem e planejamento, garantindo que a energia investida seja produtiva e conduzida com confiança. Com esse cenário, a semana pede atitude, mas sem desperdício de energia. É hora de agir com inteligência, consolidar mudanças e abrir espaço para o novo sem perder de vista o que realmente nos mantém firmes. Publicidade Previsões de 30 de março a 6 de abril O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Momentos de silêncio, introspecção e compreensão serão essenciais para o seu bem-estar. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Apoie-se em sua intuição, fale com as pessoas, demonstre o que sente e abra-se para ouvir. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Bons projetos tendem a se desenrolar, por isso, trate de abraçar as oportunidades. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) As mudanças que surgirem no seu caminho, especialmente na vida profissional, trarão oportunidades de crescimento. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Permita-se mergulhar no que realmente importa, sem medo de encarar seus próprios sentimentos. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Se há mal-entendidos no ar, este é um bom momento para abrir espaço para o diálogo e resolver pendências. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) No amor e no trabalho, este é um momento para explorar novos caminhos. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Avalie quem está ao seu lado e como as parcerias podem contribuir para o seu crescimento. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Saia do piloto automático e permita-se experimentar novas formas de viver o dia a dia. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) No trabalho, a flexibilidade será sua aliada, ajudando a encontrar soluções mais criativas e equilibradas. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Ideias borbulham, oportunidades surgem e há espaço para testar novos caminhos sem medo. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Sua autoestima estará em alta e haverá uma energia extra. Aproveite para se abrir a novas possibilidades. Leia mais. E mais Limpeza energética poderosa Márcia Sensitiva ensina simpatia com limão e sal Leia mais Horóscopo do amor Sinastria sobrepõe mapas para achar signos que combinam Leia mais Áries é ansioso e Escorpião, insaciável Descubra o ponto fraco dos signos na hora H Leia mais