Domingo, 03/08/2025 É um período interessante para resolver pendências de trabalho Getty Images É tempo de agir com mais diplomacia por Titi Vidal A semana começa sob a influência da fase crescente da Lua, trazendo mais fôlego para avançar em planos e consolidar iniciativas. A produtividade ganha destaque, especialmente entre os dias 5 e 7, quando o céu favorece decisões práticas, ajustes necessários e uma boa dose de comprometimento com aquilo que realmente importa. É um período interessante para resolver pendências de trabalho, organizar a rotina e lidar com temas que exigem maturidade, paciência e senso de prioridade. No dia 6, Marte inicia sua passagem por Libra, marcando uma mudança significativa na forma como lidamos com a ação, os desejos e os conflitos. A partir de agora e até o fim de setembro, é tempo de agir com mais diplomacia. O impulso será equilibrado pelo cuidado com o outro e o desafio estará justamente em saber avançar sem atropelar ninguém. Essa energia também nos ajuda a dar os primeiros passos em mudanças que já vinham sendo gestadas. A coragem de fazer diferente ganha força com a fluente conexão entre Marte e Urano, mesmo que isso nos leve a questionar estruturas antigas ou hábitos desgastados. No entanto, como toda boa transformação, ela vem acompanhada de tensões. O cansaço pode pesar e o desânimo também pode aparecer em alguns momentos. A dica é não apressar os processos e, sempre que possível, buscar formas mais respeitosas e inteligentes de lidar com os atritos. Presença e propósito A semana termina com a chegada da Lua cheia em Aquário no sábado, dia 9, iluminando temas ligados à coletividade, aos vínculos sociais e à nossa contribuição para o mundo. É tempo de reconhecer o que foi construído até aqui, mas também de ajustar a rota caso os ideais e os grupos com os quais nos relacionamos já não façam mais sentido. O céu convida à escuta ativa, ao respeito pelas diferenças e ao desejo de construir em conjunto, sem abrir mão da autenticidade. É um cenário astral que ensina a alinhar o desejo individual com o bem comum, além de buscar relações mais verdadeiras, respeitosas e conscientes. Hora de viver com mais presença e propósito! Publicidade Previsões de 3 a 10 de agosto O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Pode ser interessante revisar expectativas, organizar ideias e exercitar o diálogo com mais escuta. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Cuidar da saúde física e emocional será importante, especialmente se você vem ignorando os sinais do seu corpo. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) No campo afetivo, o momento é interessante para renovar o diálogo. É hora de dar mais espaço à leveza. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) As relações pedem mais cuidado com julgamentos e cobranças. Nem sempre o outro vai reagir como você espera. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Evite responder no impulso e pense antes de agir, especialmente se estiver em clima de pressão. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) É importante entender o que realmente merece sua energia e o que pode ser deixado de lado. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) É hora de assumir o que deseja e encontrar formas saudáveis de conquistar isso. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Esta é uma semana que convida a silenciar o barulho externo para escutar o que está acontecendo dentro de você. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) A semana começa trazendo oportunidades para fortalecer conexões importantes. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) O campo emocional pode pedir mais atenção, especialmente no ambiente familiar. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) É uma boa semana para sair da zona de conforto e explorar assuntos que te desafiem a pensar diferente. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) A vida emocional tende a ficar mais intensa, o que deve gerar mais necessidade de autocuidado. Leia mais.