Domingo, 28/09/2025 O período favorece decisões firmes, mas estratégicas Getty Images Mercúrio amplia nossa visão de futuro por Titi Vidal O céu da semana traz energia de ação e resolução, ideal para colocar em prática o que foi planejado ao longo do mês. O período favorece decisões firmes, mas estratégicas, favorecendo a consolidação de projetos já em andamento. Mercúrio se destaca ao formar bons aspectos com Netuno e Plutão, estimulando reflexões, pesquisas e temas complexos. No dia 29, o planeta ingressa em Sagitário, ampliando a visão de futuro e trazendo mais entusiasmo para novas ideias. Essa movimentação incentiva atividades que despertem a imaginação e a criatividade, mas será importante filtrar os estímulos para não se dispersar. Resiliência para seguir Existe tendência a pensar rapidamente e falar de forma atropelada, o que pode dificultar a comunicação. Por isso, a dica é organizar os pensamentos antes de apresentá-los ao mundo. Marte também ganha destaque, em sintonia com Júpiter e Saturno, garantindo energia, disciplina e paciência. Essa combinação indica uma semana favorável para trabalhar com metas de longo prazo, consolidar iniciativas e buscar reconhecimento. É hora de direcionar a energia para o que realmente importa, com foco e determinação. A clareza mental e a motivação serão essenciais para organizar os próximos passos e avançar. Encerramos o mês com força, resiliência e mais confiança para continuar construindo. Publicidade Previsões de 28 de setembro a 5 de outubro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) A semana favorece mudanças de padrão e o desapego do que não faz mais sentido. Touro (21/04 a 20/05) O trabalho pode consumir mais energia do que o habitual, por isso foque no que está sob seu controle. Gêmeos (21/05 a 20/06) Há boas chances de retorno financeiro ligado a projetos já em andamento, então concentre-se neles. Câncer (21/06 a 21/07) Você pode se sentir mais criativo e motivado, então aproveite para criar coisas novas, deixando a pressão de lado. Leão (22/07 a 22/08) Permita-se viver os relacionamentos com entrega e leveza, deixando de lado tabus e vergonhas. Virgem (23/08 a 22/09) No trabalho, organize melhor sua rotina e elimine tarefas desnecessárias. Libra (23/09 a 22/10) É hora de cuidar do dinheiro, avaliar gastos e investir no futuro. Bons projetos podem ganhar um novo impulso. Escorpião (23/10 a 21/11) Você tende a estar mais consciente do que quer alcançar. Há mais firmeza nas decisões. Sagitário (22/11 a 21/12) Diminua um pouco o ritmo, reflita sobre o que gosta e como pode viver de forma mais feliz. Capricórnio (22/12 a 20/01) Conversas com pessoas do seu convívio podem trazer novos insights e ideias valiosas. Aquário (21/01 a 19/02) Resgate o prazer de trabalhar com aquilo que gosta e, se não estiver satisfeito, planeje mudanças de forma realista. Peixes (20/02 a 20/03) Busque formas práticas de realizar seus sonhos, evitando se perder em fantasias ou expectativas exageradas.