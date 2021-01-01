Áries (21/03 a 20/04)
A semana favorece mudanças de padrão e o desapego do que não faz mais sentido. Leia mais.
Touro (21/04 a 20/05)
O trabalho pode consumir mais energia do que o habitual, por isso foque no que está sob seu controle. Leia mais.
Gêmeos (21/05 a 20/06)
Há boas chances de retorno financeiro ligado a projetos já em andamento, então concentre-se neles. Leia mais.
Câncer (21/06 a 21/07)
Você pode se sentir mais criativo e motivado, então aproveite para criar coisas novas, deixando a pressão de lado. Leia mais.
Leão (22/07 a 22/08)
Permita-se viver os relacionamentos com entrega e leveza, deixando de lado tabus e vergonhas. Leia mais.
Virgem (23/08 a 22/09)
No trabalho, organize melhor sua rotina e elimine tarefas desnecessárias. Leia mais.
Libra (23/09 a 22/10)
É hora de cuidar do dinheiro, avaliar gastos e investir no futuro. Bons projetos podem ganhar um novo impulso. Leia mais.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Você tende a estar mais consciente do que quer alcançar. Há mais firmeza nas decisões. Leia mais.
Sagitário (22/11 a 21/12)
Diminua um pouco o ritmo, reflita sobre o que gosta e como pode viver de forma mais feliz. Leia mais.
Capricórnio (22/12 a 20/01)
Conversas com pessoas do seu convívio podem trazer novos insights e ideias valiosas. Leia mais.
Aquário (21/01 a 19/02)
Resgate o prazer de trabalhar com aquilo que gosta e, se não estiver satisfeito, planeje mudanças de forma realista. Leia mais.
Peixes (20/02 a 20/03)
Busque formas práticas de realizar seus sonhos, evitando se perder em fantasias ou expectativas exageradas. Leia mais.