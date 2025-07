Domingo, 27/07/2025 A dica é lidar com os desejos de forma mais madura Getty Images Será importante não criar expectativas por Titi Vidal A reta final de julho chega com um tom mais sensível e emocional. A partir de quinta-feira, Vênus ingressa no signo de Câncer, trazendo um chamado por mais cuidado, intimidade e verdade nas relações emocionais ou financeiras. Existe uma necessidade crescente de se sentir acolhido, valorizado e protegido. Porém, o céu também alerta para a importância de não criar expectativas irreais, já que Vênus forma aspectos tensos com Saturno e Netuno. Ao longo da semana, o risco é se deixar levar por carências mal resolvidas ou por idealizações que não correspondem à realidade. Isso vale tanto para o campo afetivo quanto para o financeiro. Resgatar padrões antigos ou dramatizar o que já deveria ter sido superado pode trazer mais desgaste emocional do que soluções. Por isso, a dica é lidar com os desejos de forma mais madura, evitando reações exageradas quando as coisas não saírem como o esperado. O que realmente importa Em contrapartida, a conjunção entre Sol e Mercúrio em Leão reforça a consciência sobre o que realmente faz sentido para o coração. A comunicação tende a ganhar mais clareza, favorecendo diálogos importantes e ajudando a aliviar dúvidas internas. Podemos reconhecer, com mais facilidade, o que nos motiva e de que forma queremos expressar nossa autenticidade. Falar sobre o que sentimos, desde que com responsabilidade, será essencial nesse processo. A semana se encerra com a Lua entrando na fase crescente, no signo de Escorpião. O convite é para um mergulho mais profundo em nós mesmos: revisar emoções, reconhecer o que precisa ser transformado e deixar ir aquilo que já não alimenta o nosso crescimento. O período é excelente para fazer limpezas internas, abrir espaço para novas intenções e fortalecer os laços com o que realmente importa. O período é de ajustes emocionais e práticos: tempo de reconhecer limites, cuidar das finanças com mais consciência e se aproximar de quem oferece segurança e reciprocidade. A profundidade e a autenticidade serão os melhores guias para atravessar esses dias. Publicidade Previsões de 27 de julho a 3 de setembro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) A semana pede silêncio para refletir sobre a maneira como você tem lidado com suas emoções e com o seu bem-estar. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) A dica é buscar o equilíbrio entre dar atenção aos outros e respeitar suas próprias necessidades. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Este é um momento que pede atenção com as finanças e também com a forma como você tem lidado com as trocas afetivas. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Apesar das possíveis tensões, o momento favorece ajustes financeiros e decisões práticas sobre dinheiro. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Nos campos profissional e pessoal, o momento é mais favorável para ajustes do que para grandes decisões. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Busque ter conversas sinceras e profundas, mas com cuidado para não ser excessivamente crítico. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) O período chama atenção para as demandas profissionais e a forma como você vem conduzindo suas parcerias. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Expor suas ideias com autenticidade fará toda a diferença. Porém, não se cobre tanto por perfeição. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) O encerramento de um ciclo pode abrir espaço para um novo momento de crescimento. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Antes de tentar controlar tudo ao seu redor, vale olhar para os próprios medos e entender o que está projetando nas relações. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) A semana é boa para fortalecer alianças, dar visibilidade a ideias e abraçar responsabilidades que realmente façam sentido. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) O campo emocional fica mais sensível, especialmente em relação a expectativas não atendidas ou desencontros afetivos. Leia mais. E mais Missão de vida? Márcia Sensitiva diz como os quatro elementos ajudam a entender nossa caminhada Leia mais Sol em Leão Temporada garante brilho e poder pessoal. Veja como aproveitar Leia mais Ajudinha de Mercúrio Entenda como planeta afeta signos na comunicação Leia mais