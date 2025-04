Domingo, 27/04/2025 Saber a hora de ajustar a rota será essencial para evitar desgastes Getty Images É o momento de agir com consciência por Titi Vidal A transição de abril para maio acontece sob a energia renovadora da Lua nova em Touro, um verdadeiro convite para cultivar o que realmente tem valor em nossas vidas. É o momento de aterrar planos, respeitar limites e agir com consciência sobre o que podemos ou não sustentar a longo prazo. Touro nos ensina que crescimento exige paciência e dedicação, mas também discernimento para não insistirmos no que já não floresce. Resistências e apegos podem se tornar desafios, seja por medo de perder algo seja pela crença de que persistir a qualquer custo é o melhor caminho. Saber a hora de ajustar a rota será essencial para evitar desgastes desnecessários e não perder boas oportunidades. Equilíbrio entre prazer e responsabilidade No dia 2, Vênus e Netuno se encontram em Áries, adicionando uma nota de sensibilidade e inspiração ao céu da semana. Esse encontro favorece o contato com a arte, a criatividade e tudo o que desperta nossa essência mais sensível. No campo afetivo, pode trazer encontros intensos e apaixonados, mas também exige atenção com idealizações. Não basta projetar sonhos sobre alguém ou uma situação, é preciso construir relações pautadas na realidade e no equilíbrio. Vênus rege não apenas o amor, mas também o que valorizamos, incluindo nossos recursos e habilidades. Portanto, essa influência também se reflete na vida financeira e profissional. Será importante refletir sobre como estamos investindo nosso tempo e dinheiro, buscando o equilíbrio entre prazer e responsabilidade. Ao longo da semana, a chave estará em cultivar conexões e projetos que façam sentido para nossa jornada, sem pressa, mas com intenção. Publicidade Previsões de 27 de abril a 4 de maio O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) A semana pede atenção redobrada à forma como você lida com seus recursos. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Sonhar, criar e permitir-se ter momentos de pausa será essencial para manter seu bem-estar. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) A qualidade do seu ciclo social será essencial para atravessar melhor estes dias. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) É um período propício para rever alianças e estabelecer limites saudáveis, evitando se doar demais sem retorno. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Desafios ligados a expectativas externas podem surgir, pressionando você a atender demandas que nem sempre fazem sentido. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Cuidado com gastos impulsivos motivados por desejos momentâneos. Evite a teimosia. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) São dias importantes para construir relações mais autênticas, sem expectativas irreais ou idealizações. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Seu corpo e sua rotina pedem mais atenção, e talvez seja hora de repensar hábitos. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) No amor, é importante equilibrar entusiasmo e realidade. Nem tudo precisa ser intenso o tempo todo. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) No trabalho, respeite seu ritmo e evite se sobrecarregar. Lembre-se: há força na pausa. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Haverá um tom mais intuitivo para as interações, favorecendo diálogos empáticos e conexões profundas. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Vale se mimar e fazer algo que goste muito, mas não exceda a sua programação financeira. Leia mais. E mais Brett Edwards/Adobe Stock Romance e prazer Saiba o que esperar quando o crush é de Touro Leia mais É muita energia! Estes são os signos mais encrenqueiros; veja como lidar Leia mais A zona erógena de cada signo Descubra qual é e aprenda a estimulá-la Leia mais