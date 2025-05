Domingo, 25/05/2025 Paciência e persistência serão as chaves deste período Canva Não é a melhor fase para agir com pressa por Titi Vidal Entramos na reta final de maio com um céu movimentado, estimulante e cheio de caminhos a serem explorados. Mercúrio, já em casa no signo de Gêmeos, deixa o ar mais leve, mas também mais agitado. As ideias pulsam e as palavras ganham ritmo. É uma semana que favorece a comunicação em todas as suas formas, desde conversas casuais até grandes decisões que exigem diálogo, entendimento e clareza. A mente, inquieta, quer ir além: entender, questionar, se aprofundar e diversificar. É um excelente momento para retomar projetos que estavam em pausa, organizar pendências com criatividade, investigar novas possibilidades e buscar soluções onde antes só havia dúvidas. Tempo de cultivar a coragem A Lua nova, também em Gêmeos no dia 27, reforça esse impulso mental e abre um novo ciclo que pode parecer confuso à primeira vista. São muitas portas se abrindo ao mesmo tempo e há um certo frisson diante das oportunidades, mas a sensação é de que é preciso escolher rapidamente qual direção seguir. Antes de decidir, talvez seja preciso deixar que os pensamentos assentem. Ao mesmo tempo, Saturno ensaia seus primeiros passos por Áries, em uma breve visita que vai até setembro. É como um trailer de um filme que ainda será lançado, um vislumbre do que nos aguarda mais adiante. O tom é claro: é tempo de cultivar a coragem, mas com responsabilidade. A urgência abre espaço para a maturação e a conexão com o tempo. Portanto, não é a melhor fase para agir com pressa. Paciência e persistência serão as chaves deste período. Publicidade Previsões de 25 de maio a 1º de junho O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Esta é uma semana em que a vida convida você a assumir o próprio caminho com mais seriedade. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) O momento é fértil para dar valor às suas habilidades e encontrar caminhos mais sustentáveis de crescimento. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Aprender a respeitar o tempo das coisas e das pessoas será fundamental. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Será importante se resguardar, encontrar momentos de introspecção e renovar as forças. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Esta semana pode marcar um novo ciclo de descobertas importantes. Algumas decisões serão inadiáveis. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Pode ser um bom momento para colocar as finanças em ordem e rever acordos. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) Será preciso encarar com maturidade o que você espera das suas conexões afetivas ou profissionais. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Antes de se jogar por inteiro em mais uma tarefa, observe se está respeitando seus limites. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) São dias em que vale saber ouvir, trocar, retomar contatos e abrir espaço para boas alianças. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Reorganizar estruturas emocionais pode ser tão urgente quanto arrumar o armário. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) É tempo de criar métodos, estabelecer prioridades e não se deixar levar por distrações. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Questões financeiras e materiais podem pedir mais presença e organização. Leia mais. E mais O que ascendente revela? Márcia Sensitiva explica Márcia Sensitiva explica Leia mais Cristais para prosperidade Saiba quais pedras você deve ter por perto Leia mais Como signos agem na paquera? Descubra o tipo de flerte de cada um Leia mais