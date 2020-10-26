A última semana de agosto se desenrola sob os efeitos da Lua nova, reforçando o chamado ao aperfeiçoamento. Ainda seguimos na vibração virginiana que nos impulsiona a cuidar dos detalhes, revisar métodos e colocar em prática novas formas de conduzir o cotidiano. É tempo de testar, ajustar e refinar. A rotina segue sendo o ponto de atenção e a organização consciente se torna nossa aliada na busca por mais qualidade de vida. Será importante ter em mente que esta fase pede maleabilidade. A quadratura entre o Sol e Urano, no domingo, pode movimentar os ânimos e trazer situações inesperadas. Imprevistos e rompantes não devem ser tratados com rigidez, mas sim com inteligência emocional e espaço para ressignificação. O momento favorece quem se adapta e consegue enxergar oportunidades dentro das mudanças. O excesso de controle, por outro lado, tende a causar desgaste. Relações mais vivas Ao longo da semana, Vênus ganha destaque ao ingressar no signo de Leão (25). Essa mudança aquece o desejo por relações mais vivas, prazerosas e verdadeiras, em que sejamos vistos, valorizados e admirados por ser quem somos. O bom aspecto com Saturno, Urano e Netuno traz um suporte importante para alinhar desejo e realidade, unindo estabilidade, inovação e sensibilidade nos vínculos. No entanto, é bom lembrar que Vênus também se aproxima de um aspecto desafiador com Plutão, trazendo à tona questões mais profundas nos relacionamentos. Velhas feridas, ressentimentos e padrões inconscientes podem emergir, exigindo maturidade e coragem para lidar com o que precisa ser transformado. O que for encerrado ou reconfigurado pode abrir espaço para vínculos mais saudáveis e conscientes. Portanto, a semana convida a seguir lapidando a rotina, mas com flexibilidade. A experimentar novas formas de estar em conexão, sem impor ou reprimir. A trabalhar por relações mais autênticas, mesmo que isso envolva encarar algumas verdades difíceis. Sigamos! Receba todos os dias, no seu email, as previsões de Titi Vidal para o seu signo. Veja as versões completas dos horóscopos semanal e mensal, disponíveis para assinantes.