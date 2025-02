A semana começa sob a influência da Lua minguante em Sagitário, que ocorreu no dia 20, nos convidando a refletir sobre nossa visão do futuro. Já no dia 23, com Marte retomando seu movimento direto em Câncer, somos impulsionados a seguir adiante. Porém, com um toque de emoção, afeto e respeito pelas histórias que construímos até aqui. O astro, em território canceriano, nos mobiliza profundamente, trazendo à tona questões antigas e emocionais que pedem resolução. É uma oportunidade valiosa para liberar mágoas e superar obstáculos, permitindo novos passos em direção ao futuro com mais leveza e determinação. Mercúrio, em proximidade com Saturno, nos alerta para as consequências de nossas atitudes. Esse alinhamento enfatiza a importância de ter responsabilidade, planejamento e discernimento, especialmente na comunicação. É essencial se atentar às palavras, promessas e ações, garantindo que estejam alinhadas com nossos objetivos de longo prazo. Cuidado com a instabilidade Já no dia 27, Mercúrio faz uma belíssima sintonia com Urano, trazendo uma onda de criatividade e inovação. Esse encontro é perfeito para pensar fora da caixa, explorar novas ideias, anotar insights e planejar com empolgação. Contudo, o céu também pede cuidado: é importante não se precipitar ou arriscar demais em ações impulsivas que possam gerar instabilidade. A semana culmina com a Lua nova em Peixes, no dia 28, que marca um belo recomeço. Essa fase lunar favorece movimentos ousados e inspiradores, conectando-nos com a subjetividade, a arte e a natureza. No entanto, é crucial manter um equilíbrio, evitando doações excessivas que possam comprometer nossa saúde emocional ou desviar-nos do que realmente importa. Com esses alinhamentos astrológicos, fevereiro se encerra com a promessa de renovação e abertura para novas possibilidades, lembrando-nos de que criatividade, responsabilidade e conexão são as chaves para avançarmos de forma significativa. Para onde seus sonhos te levam? Reflita!