Domingo, 23/03/2025 O desfecho da semana acontece sob a Lua nova, acompanhada por um eclipse solar em Áries Parsa Dastmalchi Novo eclipse traz conversas reveladoras por Titi Vidal A semana traz uma atmosfera de poder, restauração e confiança. É um período ideal para fortalecer a autoestima e investir em tudo que depende da nossa segurança interior. Logo no início, Sol e Mercúrio unem forças a Plutão, intensificando a concentração e a capacidade de persuasão. Será um excelente momento para estudos aprofundados, reflexões mais densas e esclarecimentos. Conversas reveladoras podem surgir, trazendo insights valiosos e ajudando a solucionar situações antes nebulosas. Intuição como guia O retorno de Vênus e Mercúrio retrógrados em Peixes adiciona uma camada de sensibilidade e subjetividade aos dias. A intuição se torna um guia poderoso, facilitando uma conexão mais profunda com os sonhos e desejos internos. Este é um período que pede escuta atenta aos sentimentos e uma reflexão sincera sobre pendências emocionais. Não é o momento de carregar medos e angústias sem encarar sua origem. A empatia ganha espaço, favorecendo a compreensão e a resolução de relações que precisam de mais clareza. Eclipse decisivo O desfecho da semana acontece sob a potente energia da Lua nova, acompanhada por um eclipse solar em Áries no dia 29. Esse evento reforça nossa percepção sobre individualidade, autonomia e coragem. É um chamado para assumir responsabilidades, dar o primeiro passo em direção ao que desejamos construir e compreender que somos agentes ativos no desenrolar da nossa própria jornada. Situações podem vir à tona, exigindo decisões conscientes e atitudes assertivas. O futuro está em nossas mãos e, com ele, a oportunidade de fazer escolhas alinhadas com nossa verdadeira essência. Publicidade Previsões de 23 a 30 de março O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Saber ouvir e se expressar com clareza será essencial para alinhar suas metas. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Medos antigos podem ressurgir, mas agora você tem a chance de compreendê-los e superá-los. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) No trabalho, reavalie suas estratégias e se organize melhor para obter resultados mais satisfatórios. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) O eclipse movimenta seu campo profissional, trazendo oportunidades para avançar. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) Estabelecer um diálogo sincero ajudará a esclarecer mal-entendidos e a construir relações mais autênticas. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) O eclipse toca em camadas profundas da sua vida emocional, o que pode gerar um período de grande introspecção. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) No amor, há espaço para viver experiências mais autênticas, desde que você se permita estar presente no momento. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) No trabalho, você pode perceber que chegou a hora de ter mais autonomia sobre suas decisões. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) No campo financeiro, há um alerta importante: não é o momento de agir por impulso. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) Assuntos burocráticos exigem atenção, pois há detalhes que podem passar despercebidos. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Sua confiança estará em alta, tornando sua presença marcante e inspiradora. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Você pode se deparar com oportunidades de ganhos financeiros, mas será essencial abandonar antigos padrões. Leia mais.